Probiyotiklerin yan etkileri var mı?

Sağlıklı bir sindirim sistemi için tercih edilen takviyeler arasında probiyotikler yer alıyor. Sindirim sorunları kişilerin yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu sebeple de takviye ürünler popüler hale geliyor. Peki, probiyotik takviyelerin diğer ilaçlarla etkileşimi oluyor mu? Hangi ilaçları kullananlar probiyotik kullanmamalı?

Probiyotik nedir?

Probiyotikler, özellikle sindirim sisteminiz için iyi olan canlı bakteri ve mayalardır. Bunları genellikle hastalıklara neden olan mikroplar olarak düşünürüz. Ancak vücudunuz hem iyi hem de kötü bakterilerle doludur. Probiyotikler genellikle “iyi” veya “yararlı” bakteriler olarak adlandırılır çünkü bağırsaklarınızın sağlıklı kalmasına yardımcı olurlar. Probiyotikleri takviyelerde ve yoğurt gibi bazı yiyeceklerde bulabilirsiniz.

Probiyotik kullanmanın faydaları nelerdir?

Bağırsak sağlığının iyileştirilmesi, bağışıklık tepkisinin arttırılması, serum kolesterolünün azaltılması ve kanserin önlenmesi dahil olmak üzere probiyotiklere atfedilen faydalı etkilere ilişkin iddiaları destekleyen kanıtlar artmaktadır. Bu sağlık özellikleri türe özgüdür ve bahsedilen çeşitli mekanizmalardan etkilenir. Bazı sağlık yararları iyi belgelenmiş olsa da, diğerlerinin belirlenmesi için ek çalışmalar yapılması gerekmektedir. Aslında, akut ishalli hastalıkların tedavisinde, antibiyotiğe bağlı ishalin önlenmesinde ve laktoz metabolizmasının iyileştirilmesinde probiyotik kullanımını destekleyen önemli kanıtlar vardır, ancak bunların diğer klinik durumlarda kullanılmasını önerecek yeterli kanıt yoktur.

Probiyotiklerde ne tür bakteriler bulunur?

Probiyotikler çeşitli mikroorganizmalar içerebilir. En yaygın olanları Lactobacillus ve Bifidobacterium adı verilen gruplara ait bakterilerdir . Diğer bakteriler de probiyotik olarak kullanılabilir ve Saccharomyces boulardii gibi mayalar da kullanılabilir .

Farklı probiyotik türlerinin farklı etkileri olabilir. Örneğin, belirli bir Lactobacillus türü bir hastalığın önlenmesine yardımcı oluyorsa başka bir Lactobacillus türünün veya Bifidobacterium probiyotiklerinden herhangi birinin aynı şeyi yapacağı anlamına gelmez .

Probiyotik takviyeleri güvenli mi?

Probiyotikler belirli popülasyonlara fayda sağlasa da çoğu sağlıklı insanın probiyotik takviyesi almasına gerek yoktur . Probiyotik takviyelerinin güvenliği halen araştırılmaktadır ve probiyotik almak bazı insanlarda sağlık sorunlarına yol açabilir.

Örneğin, probiyotikler bağırsak sisteminizde aşırı bakteri üremesine neden olabilir ve nadir durumlarda bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde enfeksiyonlara neden olabilir. Ayrıca gaz, ishal ve şişkinlik gibi rahatsız edici gastrointestinal semptomlara da yol açabilirler.Probiyotikler, bir sağlık uzmanı tarafından reçete edildiğinde ve izlendiğinde bebekler ve çocuklar için güvenli olabilir. Çocuklar probiyotik kullanımının risklerine ve yan etkilerine karşı daha savunmasız olabilirler ve onlara tıbbi rehberlik olmadan probiyotik verilmemelidir.

Probiyotik takviyelerin diğer ilaçlarla etkileşimi var mı?

Bazı kanıtlar probiyotik takviyelerinin kan incelticiler ve kanser ilaçları gibi bazı ilaçların biyoyararlanımını, etkinliğini ve güvenliğini etkileyebileceğini öne sürüyor. Antibiyotikler ayrıca bazı probiyotiklerin etkinliğini de etkileyebilir.Halihazırda bir veya daha fazla ilaç kullanıyorsanız, probiyotik takviyeleri de dahil olmak üzere diyet takviyelerini sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir.

Probiyotiklerin yan etkisi var mı?

Probiyotikler genellikle güvenli kabul edilse de aşağıdaki yan etkilere neden olabilirler:

Şişkinlik

Gaz

İshal

Kabızlık

Mide bulantısı

Gaz ve şişkinlik gibi hafif gastrointestinal semptomlar genellikle birkaç hafta içinde iyileşir.Ancak probiyotik aldıktan sonra ciddi rahatsızlık veya başka semptomlar yaşıyorsanız takviyeyi almayı bırakın ve tavsiye için sağlık uzmanınıza başvurun.

Probiyotikler nasıl alınır?

Probiyotikler kapsüller, haplar ve sıvılar dahil olmak üzere birçok formda mevcuttur. Bazı ürünler en iyi yemekle birlikte alınırken diğerleri aç karnına alındığında en etkili olabileceğinden, probiyotik ambalajındaki dozaj talimatlarına uyulması önerilir.

Benzer şekilde, doğru saklama yöntemi için etiketi kontrol etmek de önemlidir. Bazı probiyotik takviyelerinin buzdolabında saklanması gerekebilirken bazılarının oda sıcaklığında saklanması gerekebilir.

Probiyotiklerin birçok türü vardır ancak takviyelerde kullanılan en yaygın mikroorganizmalar Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus, Enterococcus, Saccharomyces, Escherichia ve Bacillus türleridir.

Probiyotik takviyelerinin etkinliği, aldığınız probiyotiğin türüne, onu ne kadar süreyle aldığınıza ve tedavi etmeyi düşündüğünüz duruma veya semptoma bağlı olabilir.

Probiyotiklerin dozajı nasıl belirlenir?

Probiyotikler, doz başına canlı bakteri sayısını temsil eden koloni oluşturan birimler (CFU) cinsinden ölçülür.

Faydalarından yararlanmak için yüksek dozda probiyotik almanız gerekir. Uzmanlar, probiyotik takviyelerinin vücut üzerinde faydalı etkilere sahip olması için gram başına minimum 106 ( 1.000.000) canlı CFU konsantrasyonu içermesi gerektiğini öne sürüyor. Dozaj, tedavi etmeyi düşündüğünüz duruma veya semptoma bağlıdır, ancak kanıtlar, probiyotik takviyelerinden sağlık yararları elde etmek için minimum günlük 10 8 –10 11 (100,00,000-100,000,000,000) CFU dozunun gerekli olduğunu göstermektedir.