İngiliz Kraliyet Ailesi hakkında şok iddia!

Tarih boyunca İngiliz Kraliyet Ailesi dünyanın en çok konuşulan aileleri arasında yer aldı. Attıkları her adım haber olan kraliyet ailesi bu kez aşk üçgeniyle gündeme geldi.

İngiliz Kraliyet Ailesi’ni 40 yıldır takip ediyor

40 senedir İngiliz Kraliyet Ailesi’ni takip eden yazar Ingrid Seward, kısa bir süre içinde ‘My Mother and I’ isimli kitabını yayımlayacak. Türkçe ismiyle Annem ve Ben isimli kitapta yer alan iddia şimdiden ortalığı kasıp kavurdu.

Yoksa yengesine mi aşıktı!

Uzun yıllardır aralarında soğuk rüzgarlar esen Sussex Dükü Prens Harry ile ağabeyi Galler Prensi William’ın durumunu anlattı.

Harry’nin eşi Sussex Düşesi Meghan Markle’ın, Prenses Kate ile anlaşamadığı gerçeğinin altını çizen yazarın ileri sürdüğüne göre; Prens Harry’nin, Prens William’ın eşine karşı bazı hisleri vardı. “Ne yazık ki bu Meghan’ı işaret ediyor, değil mi?” diyen Ingrid, şöyle devam etti:

Belki de Harry, her zaman Kate’e biraz aşıktı. Hayır, hayır, hayır… Fiziksel bir aşktan söz etmiyorum. Ama zihinsel olarak demek istiyorum.

Yazar, Harry’nin henüz hayatında Meghan Markle’ın olmadığı, William ve Kate ile birlikte üçünün yakın olduğu zamanları hatırlatarak; “Psikolojik olarak Harry, Kate’e tapıyordu. Dairelerinden ayrılmıyordu. Ağabeyi ve eşine, Kensington Sarayı’nda yemekte ne olduğunu bile soracak kadar yakındı” ifadelerini kullandı.

Öte yandan kısa bir süre önce Kraliyet Ailesi hakkında ırkçılık suçlaması gündeme gelmişti.

İngiltere Kral‘ı III. Charles’a kanser teşhisi konuldu.