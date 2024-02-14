Türkiye İşçi Partisi (TİP) Ankara’nın Çankaya ilçesi adayını açıkladı. Gazeteci İrfan Değirmenci Çankaya adayı oldu.

TİP, Ankara’nın Çankaya ilçesi için gazeteci İrfan Değirmenci’yi aday gösterdi. Değirmenci bir süre önce Halk TV’den ayrılmıştı.

Parti sosyal medya hesabından İrfan Değirmenci’nin adaylığını duyurdu. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Yıllarca her türlü rantı, talanı, yolsuzluğu konuşup gündeme taşıdı; şimdi Çankaya’da eşitlikten, özgürlükten, değişimden yana bir belediyeciliği konuşacak! Çankaya Belediye Başkan Adayımız İrfan Değirmenci!”

İrfan Değirmenci daha önce TİP’in İzmir Milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti.

İrfan Değirmenci Çankaya adayı ilan edildikten sonra ise şu açıklamayı yaptı;

“Bahçeli’de çocuktum, Sıhhiye’de okudum, Cebeci’de üniversiteye gittim. Ben bu kentte ilk kez aşık oldum.

İşte 14 Şubat’ta açıklandı. HAYDİ BAKALIM ÇANKAYA!

Sevgili Çankayalılar,

Çankaya, heyecanın, tecrübenin, farklılığın kenti.

Çankaya, saraya karşı kurulan halk meclisi.

Çankaya, eşit ve özgür bir memleket hayali.

O hayal, Çankaya’nın sokaklarında, parklarında, kampüslerinde, caddelerinde ve en önemlisi Çankayalıların kalplerinde saklı.

Halkı çaresizliğe, seçeneksizliğe terk etmeye ne gönlümüz ne de fikrimiz el verdi. İşte bu bilinçle yola çıktık.

Şimdi bir belediyeyi korumak için neler yapabileceğimizi değil, bir belediyenin bizler için neler yapabileceğini görme vakti.

Gelin, hep birlikte ÇANKAYA’da, Cumhuriyet’in evinde, yepyeni bir dili konuşalım. Rantın, liyakatsizliğin, eş dost kayırmacılığının, ayrımcılığın dilini silelim. Dayanışma adına, eşitlik adına, sembolik değil gerçek bir değişim yaratalım.

Çankaya’da başarabiliriz. BAŞLIYORUZ.”

Bahçeli'de çocuktum, Sıhhiye'de okudum, Cebeci'de üniversiteye gittim. Ben bu kentte ilk kez aşık oldum. İşte 14 Şubat'ta açıklandı. HAYDİ BAKALIM ÇANKAYA 😍 Sevgili Çankayalılar, Çankaya, heyecanın, tecrübenin, farklılığın kenti.

Çankaya, saraya karşı kurulan halk meclisi.… pic.twitter.com/4GJvgNTRgN — irfan değirmenci (@degirmencirfan) February 14, 2024

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