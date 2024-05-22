İngiltere’de genel seçimler 4 Temmuz’da

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, ülkede erken seçime gidileceğini duyurdu. Genel seçimlerin 4 Temmuz’da gerçekleşeceği ifade edildi.

İngiltere seçime gidiyor

Sunak, haftalık kabine toplantısının ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara’nın önünde açıklama yaptı.

Konuşmasına, son 5 yılda ülkenin İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana en zorlu dönemlerden geçtiğini söyleyerek başlayan Sunak, İngiltere’nin bu zorluklarla mücadele ettiğini dile getirdi.

Sunak, ekonomik istikrarın her türlü başarının temeli olduğuna işaret ederek, İngiltere ekonomisinin büyümeye devam ettiğini ve enflasyonun normale döndüğünü belirtti.

Ülkede faiz oranlarının düştüğünü, hükümetin planının işe yaradığını aktaran Sunak, buna karşın, halihazırda birçok insan için işlerin kolay olmadığının da farkında olduğunu ifade etti.

Sunak, şimdi ulusa sorulması gerekenin “Kime güveniyorsunuz?” sorusu olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Şimdi İngiltere için geleceğini seçme zamanıdır. Kaydettiğimiz ilerlemenin üzerine inşa etmek mi yoksa plansız ve kesinlikten yoksun bir şekilde başa dönmek mi istediğimize karar verme zamanıdır. Bugün erken saatlerde İngiltere Kralı ile görüşerek parlamentonun feshedilmesini talep ettim. Kral, bu talebi kabul etti ve 4 Temmuz’da genel seçimlere gideceğiz.”

Rishi Sunak: Ekonomik istikrar sağlanacak

Sunak, seçmenlerin ülke için net planı ve cesur eylemleri olan bir parti seçmesi çağrısında bulunarak, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin İngiltere için bir gelecek planı olmadığını ileri sürdü.

Başbakan Sunak, konuşmasının sonunda, seçim kampanyası boyunca her oy için mücadele edeceğini, seçmenin güvenini kazanacağını ve sadece kendi liderliğindeki bir Muhafazakar Parti hükümetinin ekonomik istikrarı sağlayacağını savundu.

Rishi Sunak kimdir?

Rishi Sunak 12 Mayıs 1980’de dünyaya geldi. Britanya’nın ilk Asyalı başbakanı olan Sunak, daha önce Boris Johnson döneminde iki kabinede yer aldı ve son olarak 2020’den 2022’ye kadar Hazine Şansölyesi olarak görev yaptı. Sunak, 2015 yılından bu yana Richmond (Yorks) Parlamento Üyesi (MP) olarak görev yapmaktadır.

Sunak, 1960’larda Doğu Afrika’dan İngiltere’ye göç eden Hint kökenli bir ailenin çocuğu olarak Southampton’da doğdu. Winchester College’da eğitim gördü, Oxford Lincoln College’da felsefe, siyaset ve ekonomi okudu ve Fulbright bursiyeri olarak Kaliforniya’daki Stanford Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı. Oxford Üniversitesi’nde bulunduğu sırada Sunak, Muhafazakâr Merkez Ofis’te staj yaptı ve Muhafazakâr Parti’ye katıldı. Mezun olduktan sonra Goldman Sachs’ta çalışan Sunak, daha sonra Çocuk Yatırım Fonu Yönetimi ve Theleme Partners adlı hedge fon şirketlerinde ortak olarak çalıştı.

İngiltere‘de yaklaşık 11 bin taksi şoförünün bulunduğu grup, Uber’e 250 milyon sterlinlik dava açmaya karar verdi.

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