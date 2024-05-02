Dünya

İngiltere’de taksi şoförleri Uber’e 250 milyon sterlinlik dava

İngiltere'de yaklaşık 11 bin taksi şoförünün bulunduğu grup, Uber'e 250 milyon sterlinlik dava açmaya karar verdi.

Aslı02/05/2024
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İngiltere'de yaklaşık 11 bin taksi şoförünün bulunduğu grup, Uber'e 250 milyon sterlinlik dava açmaya karar verdi.
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İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Uber’in Mayıs 2012-Mart 2018 döneminde başkent Londra’daki faaliyetleri hakkında Yüksek Mahkeme’de bugün toplu dava açılacak.

Uber’in kural ihlali yaptığı iddia ediliyor

Yaklaşık 11 bin taksi şoförü, Uber’in taksi rezervasyon sistemini nasıl işlettiği konusunda toplu taşıma sistemi operatörü Transport for London’ı yanlış yönlendirdiği ve bu nedenle özel kiralama lisans kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Dava yönetim firması RGL Management, şoförlerin talebinin en az 250 milyon sterlin değerinde olduğu ve her taksi şoförünün yaklaşık 25 bin sterlin alacağı bilgisini paylaştı.

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Aslı02/05/2024
123 Bir dakikadan az
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