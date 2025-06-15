İran’dan İsrail’e Körfez uyarısı

İran ile İsrail arasındaki çatışmalar şiddetlenirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi’den dikkat çekici bir açıklama geldi. Araghchi, İsrail’in Güney Pars gaz sahasına düzenlediği İHA saldırısını değerlendirerek, “Çatışmayı Basra Körfezi’ne taşımak büyük bir stratejik hatadır. Bu bölgedeki herhangi bir askeri gelişme tüm dünyayı etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

“Güney Pars’a saldırı küresel risk yaratır”

Araghchi, dünyanın en büyük doğalgaz rezervlerinden biri olan ve İran’ın iç tüketiminin yaklaşık %70’ini karşılayan Güney Pars sahasına yönelik saldırının sadece İran’a değil, küresel enerji güvenliğine de tehdit oluşturduğunu vurguladı. İran medyası, Bushehr kıyısındaki tesiste insansız hava aracıyla gerçekleştirilen saldırı sonrası “şiddetli bir patlama ve yangın” yaşandığını duyurmuştu.

İran: ABD’ye güvenmiyoruz, elimizde kanıt var

Araghchi, ABD’nin saldırılarda rolü olmadığını öne sürdüğünü ancak bu açıklamalara inanmadıklarını belirtti. “ABD hükümeti bu konuda gerçekten samimiyse açıkça kamuoyuna duyurmalı, gizli mesajlarla yetinmemeli” dedi. İran’ın, İsrail’in başlattığı saldırılar nedeniyle ABD ile Umman’da yapılması planlanan görüşmeleri iptal ettiğini de açıkladı.

“İsrail’in hedefi rejim değişikliği”

İran Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail’in açık şekilde İran’da rejim değişikliği hedeflediğini, bu doğrultuda askeri ve ekonomik saldırılarını arttırdığını belirtiyor. Araghchi, İran’ın komşu ülkeleri veya ABD üslerini hedef alma niyeti olmadığını ancak İsrail’in petrol tesislerine yönelik saldırılarına karşılık vermek zorunda kaldıklarını söyledi.

IAEA’ya acil toplantı çağrısı

İsrail’in İran’ın Natanz nükleer tesisine düzenlediği saldırı sonrası Araghchi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı (IAEA) olağanüstü toplantıya çağırdıklarını duyurdu. İran, bu saldırının uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak ABD’yi açık şekilde kınamaya davet etti.

“Bazı Avrupa ülkeleri çifte standart uyguluyor”

Açıklamasında Batılı ülkelere de tepki gösteren Araghchi, “Kendini medeni olarak tanımlayan bazı Avrupa ülkeleri, İsrail’i kınamak yerine İran’ı hedef alıyor” dedi. İran, saldırıları meşru müdafaa çerçevesinde gerçekleştirdiğini savunuyor.