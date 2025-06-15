Trump’ın askeri geçit törenine karşı ABD genelinde ‘No Kings’ protestoları

ABD Başkanı Donald Trump’ın Washington’da düzenlediği askeri geçit töreni, ülkenin dört bir yanında organize edilen protesto gösterileriyle karşılık buldu. “No Kings” adlı sivil hareketin çağrısıyla bir araya gelen on binlerce kişi, başkanın güç kullanımına ve göçmen politikalarına tepki gösterdi. Özellikle Los Angeles, New York, Philadelphia ve Houston’da yoğun katılımın olduğu gösterilerde, Amerikan bayrakları ve “Başkan değil, kral değil” yazılı pankartlar dikkat çekti.

Trump’tan gözdağı: Ağır müdahale olur

Trump’ın doğum günüyle denk gelen ve ABD Kara Kuvvetleri’nin 250. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen askeri geçit töreni, Washington DC’de gerçekleşti. Binlerce askerin ve onlarca tankın yer aldığı törene Trump da katılarak kısa bir konuşma yaptı. Protestoların törende engellenmesi için güvenlik güçlerine “ağır müdahale” talimatı verdiği öğrenildi.

Los Angeles’ta göçmen öfkesi büyüyor

Ülkenin en kalabalık protestosu ise Los Angeles’ta gerçekleşti. Göçmen karşıtı politikaların hedefinde olduklarını düşünen binlerce kişi, Trump’ın sınır dışı uygulamalarına karşı yürüyüş düzenledi. Brown Berets adlı sivil haklar grubundan Jose Azetcla, “Aileler parçalanıyor, bu sadece sert değil, aynı zamanda zalimce” diyerek hükümete tepki gösterdi. Kentteki bazı gösterilerde Ulusal Muhafızlarla protestocular arasında arbede yaşandı, göz yaşartıcı gaz kullanıldı.

Halk ikiye bölünmüş durumda

CBS/YouGov tarafından yapılan son kamuoyu yoklamaları ise Trump’ın göçmen politikasına halk desteğinin sürdüğünü gösteriyor. Anketlere göre Amerikalıların %54’ü yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesini destekliyor. Ayrıca %53’lük bir kesim, bu politikanın öncelikli olarak tehlikeli suçluları hedef aldığına inanıyor.

‘No Kings’: Başkanlık değil, monarşi uyarısı

Protestoların taşıdığı “No Kings” adı, Trump’ın başkanlık yetkilerini monarşik bir yaklaşımla kullandığı iddiasını yansıtıyor. Özellikle askeri törenin zamanlaması ve göçmen politikalarıyla aynı döneme denk gelmesi, muhaliflerin tepkisini artırmış durumda.

Askeri törenin gölgesinde kutlama

Trump, tören sırasında yaptığı konuşmada Amerikan askerlerinin kararlılığını övdü: “Askerlerimiz asla vazgeçmez, asla teslim olmaz. Onlar savaşır, savaşır, savaşır ve kazanır, kazanır, kazanır.” Ancak bazı siyasetçiler ve emekli askerler, töreni “milyonlarca dolarlık bir gösteri projesi” olarak değerlendirdi. Ordu kaynaklarına göre etkinliğin maliyeti 25 ila 45 milyon dolar arasında değişiyor.

Uzmanlardan uyarı: Paralel mesajlar tehlikeli

ABD ordusunun başkentte yürüyüş yaptığı bir dönemde, Los Angeles’ta aynı askerlerin protestoları bastırmak için sahada olması, bazı uzmanlar tarafından “çelişkili bir görüntü” olarak değerlendirildi. Güvenlik uzmanı Barbara Starr, “Göçmen tartışmaları ve silahlı askerlerin iç güvenlikte kullanılması bu törene istemsiz bir gölge düşürüyor” dedi.

Minnesota’da protesto iptali ve şok gelişme

Minnesota’daki bazı “No Kings” eylemleri ise güvenlik gerekçesiyle iptal edildi. Nedeni ise bir kadın siyasetçi ve eşinin öldürülmesinden tutuklanan şüphelinin aracında bu protestolara ait bildirilerin bulunmasıydı. Eyalet Valisi Tim Walz, olay aydınlatılana kadar vatandaşlara eylemlere katılmamaları yönünde çağrı yaptı. Buna rağmen binlerce kişi protestolara devam etti.

