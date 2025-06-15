Victor Osimhen’e sekiz talip birden

Victor Osimhen’in ilk şartı: Şampiyonlar Ligi

Kiralık olarak görev yaptığı Galatasaray’da geçen sezon 41 karşılaşmada 37 golle yıldızlaşan Victor Osimhen, dünya transfer gündeminin ilk sırasından düşmüyor. Suudi Arabistan’ın Al Hilal takımının yıllık 50 milyon Euro maaş teklifini reddeden Osimhen için Avrupa kulüpleri adeta sıraya girmiş durumda. Nijeryalı forvet oyuncusu ise Şampiyonlar Ligi’nde olmayan takımlara soğuk bakıyor.

Galatasaray, 7 takımla Victor Osimhen yarışında

Victor Osimhen‘in 133 maçta 76 gol attığı ve bonservisinin bulunduğu Napoli ise 75 milyon Euro bonservis istiyor. Osimhen ise Napoli karşısında sözleşmesinin gelecek sezon bitecek olmasının avantajına sahip. İngiltere’den Manchester United, Chelsea, Arsenal, İtalya’dan Juventus ve AC Milan, Fransa şampiyonu Paris Saint-Germain ve İspanyol devi Real Madrid, Victor Osimhen’in durumunu izliyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmak isteyen Galatasaray da Osimhen için kesenin ağzını açmış durumda.