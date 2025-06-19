İran’dan İsrail’e misilleme yağmuru

İran’ın İsrail’e yönelik balistik füze saldırısında başkent Tel Aviv’in yanı sıra çevresindeki Ramat Gan ve Holon’da bazı binaların doğrudan vurulduğu bildirildi. Güneyde Necef bölgesinde yer alan Birüssebi’deki Soroka Hastanesi’ne füze isabet etti. İsrail basını ve acil yardım servislerinin geçtiği bilgilere göre, saldırıda 40’tan fazla kişi yaralanırken, 1 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

İsabet alan noktalar arasında hastane de var

İsrail basınına göre İran’dan fırlatılan 20’den fazla füze, ülkenin merkezinde ve güneyindeki çeşitli noktalara isabet etti. Tel Aviv’in yanı sıra Ramat Gan ve Holon’da çok sayıda bina hasar aldı. En dikkat çeken hedeflerden biri ise güneydeki Birüssebi kentinde yer alan Soroka Hastanesi oldu. Binaya doğrudan isabet eden füze, hastanede büyük çaplı hasara yol açtı.

İsrail acil servisleri seferber oldu

İsrail’in acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı (MDA), sabah 07.10 sularında isabet ihbarı aldıklarını ve bölgelere hızla intikal ettiklerini duyurdu. İlk belirlemelere göre 23 kişi yaralandı; birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Ramat Gan ve Tel Aviv’de hedef alınan apartmanlardan bazıları tamamen boşaltıldı, bölgedeki arama-kurtarma çalışmaları sürüyor.

İran’dan 350’den fazla füze

İsrail’in 13 Haziran’da İran’daki askeri ve nükleer hedeflere düzenlediği geniş çaplı saldırıya karşılık olarak İran’ın, aralarında hipersonik ve gelişmiş balistik silahların da bulunduğu yaklaşık 350 füze fırlattığı bildirildi. Ancak İsrail’in hava savunma sistemlerinin büyük kısmını etkisiz hale getirdiği füzelerin çoğunun engellendiği öne sürüldü.

İsrail, İran’ın Arak’taki ağır su reaktörünü vurduğunu duyururken, İran tarafı da İsrail’in güneyindeki hastane ve Tel Aviv çevresindeki yerleşim birimlerini hedef aldığını doğruladı. İsrail, 7 gündür sürdürdüğü saldırılarda İran’daki 9 nükleer bilim insanı ve üst düzey askeri yetkililerin öldürüldüğünü açıklamıştı. İran ise buna karşılık olarak başlattığı füze saldırılarında toplamda 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 500’den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Modern füzeler gündeme geldi

Askeri uzmanlara göre İran, Fattah, Haj Qassem ve Qassem Bashir gibi yeni nesil, hipersonik hızda seyreden ve yön değiştirme kabiliyetine sahip füzeleri de devreye soktu. Bu tür silahların, İsrail’in gelişmiş savunma sistemlerini aşmak için tasarlandığı, ancak etkilerinin sınırlı kaldığı öne sürüldü. Uzmanlar, İran’ın füze stoğunun büyük bölümünün eski nesil sistemlerden oluştuğunu, gelişmiş füzelerin sayıca az olduğunu belirtiyor.

