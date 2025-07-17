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İsrail, Süveyda’daki rejim güçlerini vurdu

Suriye'nin güneyinde Dürzilerle merkezi yönetim arasında büyüyen çatışmalara İsrail müdahale etti. SANA, İsrail uçaklarının Süveyda'yı hedef aldığını duyurdu.

NationalTurk FR17/07/2025
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Suriye'nin güneyinde Dürzilerle merkezi yönetim arasında büyüyen çatışmalara İsrail müdahale etti.
Suriye'nin güneyinde Dürzilerle merkezi yönetim arasında büyüyen çatışmalara İsrail müdahale etti.
WTS ile Ayın Fırsatları

Suriye’de Dürzi topluluklarla Şam’a bağlı merkezi ordu güçleri arasında şiddetlenen çatışmalara İsrail’den doğrudan bir müdahale geldi. Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail savaş uçaklarının Süveyda’nın dış mahallelerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

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1 İsrail savaş uçakları devreye girdi
1.1 Dürzi-rejim çatışması tırmanıyor
1.2 Cephelerde ağır silah hareketliliği
1.2.1 Bölgede durum kritik

İsrail savaş uçakları devreye girdi

SANA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, İsrail’e ait savaş uçakları Süveyda çevresindeki rejim mevzilerini hedef aldı. Özellikle tank ve ağır silahlarla bölgeye ilerleyen Şam güçlerinin havadan vurulduğu belirtildi.

Dürzi-rejim çatışması tırmanıyor

İki gün önce Dürzi gruplarla Arap aşiretleri arasında patlak veren gerginlik, Şam yönetiminin bölgeye askeri müdahalesiyle birlikte doğrudan Dürzi savaşçıların merkezi orduyla karşı karşıya geldiği bir çatışmaya dönüştü. Süveyda ve Dera bölgelerinde yaşanan gerilimin, ilan edilen ateşkese rağmen şiddetini artırarak devam ettiği bildiriliyor.

Cephelerde ağır silah hareketliliği

Yerel kaynaklara göre, Süveyda kent merkezine tank ve zırhlı araçlarla giren rejim birlikleri, birçok cephede Dürzi direnişiyle karşılaştı. İsrail savaş uçaklarının bu cephelerdeki rejim birliklerini hedef aldığı, hareket halindeki askeri konvoyların da bombalandığı kaydedildi.

Bölgede durum kritik

Suriye‘nin güneyinde yeniden alevlenen çatışmalar, bölgedeki dengeleri sarsarken, İsrail’in müdahalesi olayların uluslararası boyuta taşındığını gösteriyor. Süveyda ve Dera’daki durumun önümüzdeki günlerde daha da kritikleşmesi bekleniyor.

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NationalTurk FR17/07/2025
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