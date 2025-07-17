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Suriye lideri eş-Şara’dan İsrail’e sert mesaj

İsrail’in saldırıları sonrası ilk kez konuşan Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye halkının birliğini hedef alan girişimlere karşı güçlü duracaklarını belirterek, “Biz bu toprağın evlatlarıyız, hiçbir dış güç kararlılığımızı sarsamaz” dedi.

NationalTurk FR17/07/2025
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Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye halkının birliğini hedef alan girişimlere karşı güçlü duracaklarını belirtti.
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye halkının birliğini hedef alan girişimlere karşı güçlü duracaklarını belirtti.
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İsrail’in Suriye’ye yönelik son saldırılarının ardından ilk kez kamuoyuna hitap eden Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, ülkesinin birliğine ve egemenliğine yönelik girişimlere sert tepki gösterdi. Eş-Şara, İsrail’in Suriye’yi kaosa sürüklemeye çalıştığını ifade ederek, “Tüm bu girişimleri alt edecek güce sahibiz” dedi. Eski rejimin devrilmesinden bu yana yeniden ayağa kalktıklarını vurgulayan eş-Şara, dış müdahalelere karşı halkı birlik olmaya çağırdı.

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1 İsrail’i bölücülükle suçladı
2 “Suriye, emperyal hesapların deneme sahası değildir”
3 Dürzi halkına özel vurgu: “Suriye’nin ayrılmaz parçasısınız”
4 İsrail saldırıları sonrası gerginlik tırmandı
4.1 Türkiye dahil arabulucu ülkelere teşekkür
4.1.1 Adalet mesajı: “Dürzileri hedef alanlar hesap verecek”

İsrail’i bölücülükle suçladı

Televizyon aracılığıyla ulusa seslenen eş-Şara, İsrail’in amacının Suriye’yi parçalamak ve iç kargaşa çıkarmak olduğunu ifade etti. “Bir savaş başlatabilirsiniz ama sonucu kontrol edemezsiniz” diyen eş-Şara, dış müdahalelere karşı birlik çağrısı yaptı.

“Suriye, emperyal hesapların deneme sahası değildir”

Suriye‘nin yeniden savaş sahasına çevrilmek istendiğini vurgulayan eş-Şara, “Suriye halkı, çocuklarının ve kadınlarının kanı pahasına başkalarının emellerini gerçekleştireceği bir toplum değildir” dedi.

Dürzi halkına özel vurgu: “Suriye’nin ayrılmaz parçasısınız”

Açıklamasında Dürzi toplumu için özel bir bölüm ayıran eş-Şara, “Haklarınızı ve özgürlüğünüzü korumak önceliklerimiz arasında” ifadelerini kullandı. Dürzi halkını Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten eş-Şara, dış güçlerin araya nifak sokmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

İsrail saldırıları sonrası gerginlik tırmandı

Süveyda’daki son çatışmalara da değinen eş-Şara, hükümetin istikrarı sağlamaya yönelik çabalarının “kanun tanımaz gruplar” tarafından baltalandığını, İsrail’in ise bu ortamı kullanarak sivil altyapıları hedef aldığını kaydetti.

Türkiye dahil arabulucu ülkelere teşekkür

Konuşmasının son bölümünde Amerika, Arap ülkeleri ve Türkiye’ye ateşkes sürecindeki arabuluculuk rolleri için teşekkür eden eş-Şara, yerel gruplara güvenliği sağlama sorumluluğu verildiğini ve yeni bir savaşın önlenmesi için dikkatli hareket ettiklerini vurguladı.

Adalet mesajı: “Dürzileri hedef alanlar hesap verecek”

Dürzi halkına karşı işlenen suçların cezasız kalmayacağını belirten eş-Şara, “Bu ülkenin her vatandaşı devletin güvencesi altındadır. Kimse hukukun üstünde değildir” ifadelerini kullandı.

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NationalTurk FR17/07/2025
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