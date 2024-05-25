İsrailliler yardım konvoylarını engellemeye devam ediyor

Gazze’de devam eden savaş yalnızca tek bir cephede sürmüyor. Bir yandan bombalar yağarken bir yandan da Gazze’ye yardımların girmesine engel olunuyor.

Bazı İsraillilerin, Kerem Şalom ana geçiş noktasından Gazze’ye giren yardım kamyonlarını protesto etmeye başlamasından aylar sonra, savaş, rakip aktivist gruplarının yardım konvoylarını engellemek veya korumak için ellerinden geleni yaptığı diğer önemli kavşaklara da sıçradı.

Yardım konvoylarına geçiş yok

Son haftalarda sosyal medya, yardım kamyonlarının engellendiği ve yağmalandığına dair görüntülerle doldu.

İşgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan Yahudi yerleşimciler de dahil olmak üzere sağcı aktivistler, aralarında çok küçük çocukların da bulunduğu kalabalığın yere yiyecek fırlattığı ve yardım kutularına bastığı düzinelerce video yükledi.

Bir aktivist, “Yardımın durdurulması önemli. Kazanmamızın tek yolu bu. Rehinelerimizi geri almamızın tek yolu bu” ifadelerini kullandı.

Birçoğu, İsrailli rehineler esaret altındayken Gazzelilere hiçbir şey verilmemesi gerektiğini ve Gazze’ye yardım sağlamanın yalnızca savaşın uzamasına hizmet ettiğini savunuyor.

Videolardan birinde, bir grup coşkulu protestocu yağmalanmış bir kamyonun üzerinde dans edip kutlama yapıyor.

Bir diğerinde ise mahsur kalan kamyonlardan biri alevler içinde kaldı.

Diğer videolar İsraillilerin Kudüs’te kamyonları durdurduğunu ve sürücülerden Gazze’ye yardım taşımadıklarını kanıtlayan belgeler göstermelerini talep ettiklerini gösteriyor. Yüzleri açık ve tam bir dokunulmazlık içinde hareket ediyor gibi görünüyorlar.

Batı Şeria’da Gazze’ye gidecek mal taşımayan en az iki sürücü taksiden sürüklenerek dövüldü.

Filistinli kamyon şoförleri travma yaşadıklarını söylüyor.

Polis saldırıları önlemek için bir şey yapmıyor

Barış aktivistleri, Binyamin Netanyahu hükümetinin en katı üyelerinden biri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in kontrolündeki polisi, saldırıları durdurmak için çok az şey yapmakla suçladı.

Yerleşimcilerin yetkililerden yardım aldığına dair kanıtların bulunduğunu söylüyorlar ve yardım kamyonlarına saldırı düzenleyen grupların polis ve ordudan yardım talep edip aldıklarına işaret ediyorlar.

Uluslararası Adalet Divanı (UAD), İsrail‘in Refah’taki askeri saldırılarını durdurmasına hükmetti.

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