Papua Yeni Gine’de yüzlerce kişi öldü

Yeni Gine’nin izole edilmiş Enga eyaletindeki devasa toprak kaymasının vurduğu ve yüzlerce insanın öldüğünden endişe edilen köylere ulaşmak için yarışıyor.

İnsani yardım kuruluşu Care Australia, sağlık görevlileri ve askeri personelden oluşan hızlı müdahale ekibinin izole heyelan bölgesine ulaşmayı başardığını söyledi.

Ancak otoyol erişiminin engellenmesi ve bölgeye yalnızca helikopterle erişilebilmesi nedeniyle zorlu arazi koşulları ve ana yollardaki hasarların kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını da sözlerine ekledi.

Toprak kayması, güneybatı Pasifik’teki ada ülkesinin kuzeyindeki Enga dağlık bölgelerinde, Cuma günü yerel saatle 03:00 civarında yüzlerce evi yerle bir etti.

Enkaz altında kaç kişinin mahsur kaldığı henüz bilinmiyor.

Care Australia, 60 evin yıkıldığını ve “şu anda bu evlerin tüm üyelerinin akıbetinin bilinmediğini” söyledi.

Heyelanın meydana geldiği bölgede 4 bine yakın insan yaşıyor.

Ancak kurum, komşu bölgelerdeki çatışmalardan kaçan insanların akın etmesi nedeniyle etkilenen sayının “muhtemelen daha yüksek” olduğu konusunda uyardı.

Heyelan dağın aşağısında devam ederse diğer köylerin de risk altında olabileceği belirtildi.

Papua Yeni Gine binlerce ev toprak altında kaldı

Enga eyaleti milletvekili Amos Akem, gelen raporlara göre “heyelanın 300’den fazla insanı ve 1.182 evi toprak altında bıraktığını” söyledi.

Kurtarma çalışmalarının, etkilenen Yambali köyü ile başkenti birbirine bağlayan yolun kapalı olması nedeniyle sekteye uğradığını söyledi.

Enga Eyaletine giden tek bir otoyol var. Care Australia, toprak kaymasının 8 metre derinliğe kadar enkaz oluşturduğunu ve “Enga Eyaletine giden ana otoyolun 150 metresi dahil” 200 kilometrekareden fazla araziyi etkilediğini söyledi.

BM yetkilisi Serhan Aktoprak, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, heyelandan etkilenen alanın 3 ila 4 futbol sahası büyüklüğünde olduğunu söyledi.

Aktoprak, köydeki bazı evlerin toprak kaymasından kurtulduğunu ancak “felaketin boyutu göz önüne alındığında” ölü sayısının 100’ün üzerinde olabileceğini söyledi.

Etkilenenlere ulaşma operasyonu, daha fazla heyelan olabileceği korkusu nedeniyle karmaşıklaştı.

Aktoprak, AFP haber ajansına verdiği demeçte, “Arazi kaymaya ve hareket etmeye devam ediyor ve bu da insanların çalışmasını tehlikeli hale getiriyor.”

Çevredeki bölgelerde yaşayanlar, çökmüş bir dağ yamacındaki ağaçların ve molozların topluluğun bazı kısımlarını nasıl gömdüğünü ve bölgeyi nasıl izole bıraktığını anlattı.

Olay yerinden çekilen görüntülerde, yerel halkın dev kayalar ve sökülmüş ağaçlarla kaplı araziyi geçerken molozların ve ağaçların altından cesetleri çıkardığı görülüyor.

Cuma günü konuşan Papua Yeni Gine Başbakanı James Marape, yetkililerin felakete müdahale ettiğini söyledi.

Hükümetin “yardım çalışmaları, cesetlerin kurtarılması ve altyapının yeniden inşası” için yerel yetkililerle birlikte çalıştığını söyledi.

Papua Yeni Gine‘de meydana gelen toprak kayması felaketinde 100’den fazla kişinin yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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