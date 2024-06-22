İsviçre Alpleri’nde heyelan faciası

Yetkililer, Cumartesi günü güneydoğu İsviçre’de etkili olan şiddetli fırtına ve yağışın toprak kaymasına yol açması sonrasında üç kişinin kaybolduğunu söyledi.

İsviçre’de kaybolan üç kişi aranıyor

Graubünden’deki Misox Alp vadisinde heyelan nedeniyle gömülen bir kadın canlı olarak çıkarıldı. Diğer 3 kişiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Heyelan Lostallo belediyesindeki bir grup eve çarptı. Kurtarma ekipleri cumartesi günü bütün gün ekskavatörler ve özel eğitimli arama köpekleriyle arama yaptı. Kurtarma operasyonlarını yöneten İsviçre polisinden William Kloter, yerel basına kayıp üç kişiyi canlı bulmayı umduğunu söyledi.

İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd, şiddetli hava koşullarının neden olduğu hasarın büyüklüğünden dolayı şok olduğunu söyledi.

Viola Amherd, X hesabından yaptığı açıklamada, “Acil durum personeline bu zor durumdaki yorulmak bilmeyen çabalarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



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