Dünya

ABD’de aşırı sıcaklar can aldı: 6 ölü

ABD yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Arizona eyaletinde 6 kişi sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetti.

Aslı22/06/2024
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ABD yüksek sıcaklıklarla mücadele ediyor. Arizona eyaletinde 6 kişi sıcak hava sebebiyle hayatını kaybetti.
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ABD’nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix’te 6 kişi, 46 dereceye ulaşan sıcaklar nedeniyle yaşamını yitirdi.

ABD’de sıcaklar can aldı

ABD'de aşırı sıcaklar can aldı: 6 ölü

Maricopa ilçesi Halk Sağlığı Departmanı’ndan yapılan açıklamaya göre, Phoenix’te 6 kişi sıcaklık artışlarına dayandırılan nedenlerle hayatını kaybetti.

Ulusal Hava Durumu Servisinden (NWS) meteorolog Ryan Worley, ilerleyen günlerde yağış olasılığı bulunduğunu belirterek, “(46 dereceye ulaşan) Hava sıcaklığı 43 dereceye kadar düşebilir ancak sıcaklıklar gelecek hafta tekrar yükselecek.” ifadesini kullandı.

iklim değişikliği sebebiyle Hindistan gibi ABD ve Meksika’da sıcak hava dalgası etkili oluyor.

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Aslı22/06/2024
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