Adele’e “Çalıntı Şarkı” suçlaması

Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı Adele, 2015’te çıkardığı “Million Years Ago” şarkısının intihal suçlamasıyla karşı karşıya. Brezilyalı besteci Toninho Geraes, şarkının, 1995 yılında Brezilyalı şarkıcı Martinho da Vila’nın seslendirdiği “Mulheres” (Kadınlar) adlı samba parçasından kopyalandığını iddia etti. Brezilya mahkemesi, bu iddialar üzerine Sony ve Universal’ın Brezilya’daki iştiraklerine, şarkının dijital ve fiziksel tüm platformlardan kaldırılması için ihtiyati tedbir kararı verdi. Bu karar, şarkının tüm dünyada yayından kaldırılmasına yol açabilecek bir süreci başlatabilir.

Mahkeme, şarkının akış platformlarından, dijital ve fiziksel dağıtım kanallarından kaldırılmasına karar verirken, Sony ve Universal’ın karara uymamaları halinde her ihlal için 8.000 dolar (yaklaşık 280.000 TL) ceza uygulanacağını bildirdi. Toninho Geraes, çalınan telif hakları nedeniyle 160.000 dolar manevi tazminat ve Adele’in şarkısında söz yazarlığı hakkı talep ediyor. Geraes’in avukatı Fredimio Trotta, bu kararın Brezilya müziği için bir “dönüm noktası” olduğunu belirterek, Brezilya’daki eserlerin sık sık uluslararası müzik endüstrisi tarafından kopyalandığını savundu.

Yargıç Victor Torres’in aldığı bu karar, yalnızca Adele için değil, uluslararası müzik dünyası için de bir emsal teşkil edebilir. Sony ve Universal’ın mahkeme kararına itiraz etme hakkı bulunuyor, ancak bu süreç şarkının dijital platformlardan kaldırılmasını geciktiremeyebilir. Adele’in kariyerinde önemli bir yere sahip olan “25” albümündeki bu şarkının dijital platformlardan kaldırılması, sanatçının itibarını zedeleyebileceği gibi, Brezilya’daki bestecilerin eserlerine dair farkındalığın artmasına da katkı sağlayabilir.

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