Dünya

Japonya’nın “en yaşlısı” Tatsumi Fusa 116 yaşında öldü

Japonya’da yaşayan en yaşlı insan olarak bilinen Tatsumi Fusa, 116 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Japonya’da yaşayan en yaşlı insan olarak bilinen Tatsumi Fusa, 116 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Japonya’nın “en yaşlısı” olarak bilinen Tatsumi Fusa’nın 116 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Osaka metropolündeki Kaşiwara kentinden bir yetkili, basına yaptığı açıklamada, kentte yaşayan Tatsumi’nin 116 yaşında öldüğünü söyledi.

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1 Tatsumi Fusa 1907’de dünyaya geldi
2 Tatsumi Fusa 110 yaşına kadar kendi ihtiyaçlarını karşılayabildi

Tatsumi Fusa 1907’de dünyaya geldi

Yetkili, 25 Nisan 1907’de Osaka’nın Yao bölgesinde dünyaya gelen Tatsumi’nin, hayatının son 10 yılına yakın dönemini Kaşiwara’daki bir bakım merkezinde geçirdiğini belirtti.

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Tatsumi Fusa 110 yaşına kadar kendi ihtiyaçlarını karşılayabildi

Ulusal basında, 110 yaşına kadar temel ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilen Tatsumi’nin ay başından bu yana nefes almakta güçlük çektiği belirtildi.

Devlet televizyonuna NHK’de “Yaşlılara Saygı Günü” kapsamında eylülde yayınlanan görüntülerde, tekerlekli sandalyedeki Tatsumi’nin bakım merkezi çalışanlarıyla bir araya geldiği görülmüştü.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı kayıtlarına göre, Tatsumi, Nisan 2022’de Fukuoka kentinde 119 yaşında ölen Tanaka Kane’nin “Japonya’nın en yaşlısı” olarak hayatını kaybetmesinin ardından bu unvanı elde etmişti.

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