Tüm lig maçları süresiz ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerdeki maçların süresiz olarak ertelendiğini açıkladı.

Başkan Büyükekşi, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca’nın hakem Halil Umut Meler‘e yaptığı saldırı nedeniyle TFF Yönetim Kurulunun Levent’te yaptığı toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıya sert tepki gösteren Mehmet Büyükekşi, “Halil Umut Meler’e yapılan insanlık dışı alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Halil Umut Meler’in sağlık durumunu yakından takip ediyor, değerli hakemimize acil şifalar diliyoruz.” ifadesini kullandı.

Saldırının Türk futbolunun tüm paydaşlarına yapıldığına vurgu yapan Büyükekşi, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar hakemleri hedef gösteren, hakemlere yönelik suça teşvik eden herkes bu aşağılık suçun ortağıdır. Kulüp başkanlarının, yöneticilerinin, teknik direktörlerinin, televizyon yorumcularının hakemleri hedef gösteren sorumsuz açıklamaları bugün bu alçak saldırıya zemin hazırlamıştır. Yıllar önce olmuş bazı olayları bugün olmuş gibi sürekli gündeme getiren herkes bu çirkinliğin sorumlusudur. Bu insanlık dışı saldırının sorumluları ve azmettiricileri hakkında devletimizle eş güdümlü olarak hak ettikleri tüm cezai işlemler uygulanmaya başlanmıştır. Sorumlu kulüp, kulüp başkanı, yöneticileri ve Halil Umut Meler’e saldırıda bulunan tüm suçlular, en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararı ile tüm liglerdeki maçlar süresiz olarak ertelenmiştir.”

Büyükekşi: Artık yeter

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyla ilgili konuşan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Türk futbolunun marka değerini düşürmeyelim, dünyaya daha fazla rezil olmayalım.” dedi.

TFF’nin Levent’teki yerleşkesinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Büyükekşi, “Bu saldırı Türk futbolu adına şanssız ve utanç duyulacak bir saldırıdır. Artık yeter diyoruz. Her gün bir hakemi suçluyorlar. Hakemlerimiz de insan. Mutlaka hataları olabilir ama bu kadar da tekmeler yumruklar atacak şekilde olmaz. Son verelim artık. Tüm kamuoyuna, tüm medyaya, tüm sosyal medyaya, tüm hakem yorumcularına, tüm kulüp başkanlarına, tüm yöneticilere, tüm teknik direktörlere, saha kenarında hakemlerini başını yiyenlere sesleniyorum. Türk futbolunun marka değerini düşürmeyelim, dünyaya daha fazla rezil olmayalım.” diye konuştu.

Halil Umut Meler’i yarın ziyaret edeceklerini söyleyen Büyükekşi, “Yönetim kurulumuzla yarın hakemimizi ziyaret edeceğiz. Hakemimizin sağlığı her şeyden önemli. Kemiğinde bir çatlak var, inşallah daha büyük bir şey yoktur. Olay çok sıcak. Önemli olan Türk futbol camiasının bu konuya tepki göstermesi. Birlik olmalıyız. Türk futbolu bunu hak etmiyor. Spor, dostluktur ve kardeşliktir. Futbol maçları savaş yeri değildir.” ifadelerini kullandı.

Maçlar süresiz ertelendi

Maçların süresiz ertelendiğini tekrar eden TFF Başkanı, müsabakaların yeniden başlayacağı tarih ile ilgili bir açıklama yapmazken, “Biz sorumluluğumuzu biliyoruz. TFF, önemli konularda çok önemli kararlar alıyor. Bu kararları alırken de tüm kulüplerin desteğini bekliyoruz. Hepsi geçmiş olsun mesajı attılar. Sayın Cumhurbaşkanımız aradı, İçişleri Bakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımız aradı. Gerekeni söylediler. Hukuki olarak da Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımız gerekli açıklamaları yaptılar. Bütün kararlarda bizleri desteklediklerini de belirttiler. Kulüpler Birliği Başkanımız ve diğer başkanlarımız aradı, mesaj attı.” şeklinde konuştu.

Yaşanan olayın unutulmaması gerektiğinden bahseden Büyükekşi, “Hakemimize atılan bir yumruk var. Hele ki yere düştükten sonra tekmelemek utanç verici bir olay. Bu olayın kesinlikle unutulmaması lazım. Artık sözün bittiği yerdeyiz. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmaması lazım. Bu daha büyük olaylara sebep olabilir, hepimiz zarar görebiliriz. Bu nedenle barış ortamını hepimiz desteklemeliyiz.” değerlendirmesinde bulundu.

UEFA’dan henüz kendileriyle temasa geçilmediğini kaydeden Büyükekşi, MKE Ankaragücü’ne bir ceza verilip verilmeyeceğine yönelik soruya ise “Bizim kurullarımız var, Disiplin Kurulu var, Tahkim Kurulu var. Yarın TFF Hukuk Müşavirliği sevk edecek ve onlar da gereken en ağır cezayı vereceklerdir.” diye cevapladı.

Büyükekşi, uluslararası organizasyonların bu durumdan etkilenip etkilenmeyeceği ile ilgili bir soruya da “Şu anda öyle bir endişemiz yok. Önemli olan hakemlerimizin bu konuda sahipsiz olmadığını göstermek. Hakemlerimiz, TFF’nin maçları oynatması için en önemli paydaştır. Hakemlerimize bütün kamuoyunun saygı göstermesini istiyoruz.” diyerek cevap verdi.

İbanoğlu: Saldırıyı lanetliyoruz

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ahmet İbanoğlu ise yaşananlarla ilgili olarak şunları söyledi:

“Gecenin bu saatinde böyle bir açıklama yapmaktan büyük üzüntü duyuyorum. Halil Umut Meler, Türk hakemliğinin en önemli noktasında, UEFA’da ve FIFA’da elit hakem kategorisinde. Bu kardeşimizin başına böyle menfur bir saldırının gelmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz. Buna sebep veren kulüplerin ve yönetimlerin ‘Biz ne yaptık’ diye düşünmelerini bekliyoruz. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Bununla ilgili elbette TFF’nin, kurullarımızın, Türk adaletinin hesap soracağını da ümitle bekliyoruz. İnşallah adalet yerini bulur. Sadece hakemlik olarak bakmamak lazım. Futbolun tüm paydaşları bu konuda sorumluluklarını yerine getirmeli. Ümit ederim bu tür şeyleri bir daha konuşmayalım. Kendisiyle görüştüm. Bilinci yerinde, tedavisi için gerekli her şey yapılıyor.”

Merkez Hakem Kurulu kınama mesajı yayımladı:

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırıyla ilgili kınama mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi:

“Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor müsabakasında, çok değerli hakemimiz Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu saldırı, sadece hakemlerimize değil, Türk futboluna da yapılmıştır. Merkez Hakem Kurulu olarak sonuna kadar hakemimizin yanında olduğumuzu ifade ederiz. Yasal ve idari süreci yakından takip edeceğimizi ve bu olaya sebebiyet veren tüm sorumluların en ağır şekilde cezalandırılması adına olayın takipçisi olacağımızı beyan ederiz.”

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