Japonya, “Valiant Shield” askeri tatbikatına katılacak

Japonya, ABD’nin Pasifik’te düzenleyeceği “Valiant Shield” (Cesur Kalkan) askeri tatbikatına ilk kez katılmaya hazırlanıyor.

Çin’in Hint-Pasifik’te artırdığı nüfuzu ve Kuzey Kore’nin tehditkar füze denemeleri karşısında Japonya askeri koordinasyonunu artırma arayışında.

Japonya Savunma Bakanı Kihara Minoru, açıklamasında ülkesinin, ABD’nin düzenlediği “Valiant Shield” tatbikatına ilk kez katılacağını bildirdi.

Kihara, “Giderek ciddileşen güvenlik ortamı karşısında Japonya-ABD ittifakının caydırıcılığını ve müdahale kapasitelerini geliştirmek son derece anlamlı.” dedi.

Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, ulusal ordunun ilk kez katılacağı tatbikatta Japonya genelinde 9 farklı eyaletteki askeri üslerden faydalanılacak.

Buna göre ABD’nin daveti dolayısıyla Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli 7-18 Haziran’daki “Valiant Shield” tatbikatında görev alacak.

Askeri tatbikatta, Japonya ordusundan hava, deniz ve kara kuvvetleri dahil yaklaşık 4 bin personel ile SDF’ye ait 130 araç ve 60 uçak yer alacak.

Guam, Filipinler ve Hawaii bölgelerini kapsayan ve iki yılda bir düzenlenen “Valiant Shield” tatbikatına ABD’den 10 binden fazla personel katılıyor.

Valiant Shield tatbikatı nedir?

Valiant Shield, ABD kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmak için tasarlanmış, iki yılda bir, yalnızca ABD’ye özel, entegre bir ortak eğitim tatbikatıdır. Amerika Birleşik Devletleri Hint-Pasifik Komutanlığı (USINDOPACOM) tarafından yürütülen bu tatbikat, Donanma, Hava Kuvvetleri, Ordu ve Deniz Piyadeleri gibi ABD ordusunun çeşitli kollarından güçleri içeriyor. Deniz güvenliği, komuta ve kontrol, hava savunma ve denizaltı karşıtı savaş dahil olmak üzere çok çeşitli askeri operasyonlara odaklanmaktadır.

Amaç : Temel amaç, müşterek operasyonel hazırlığı sağlamak ve yüksek tehdit içeren bir ortamda kuvvetleri hızlı bir şekilde konuşlandırma ve entegre etme yeteneğini göstermektir.

Katılımcılar : Tatbikata genellikle binlerce personel, düzinelerce gemi, denizaltı ve yüzlerce uçak katılıyor. ABD ordusunun gerçekçi bir ortamda operasyonel planları, taktikleri ve prosedürleri geliştirmesi ve test etmesi için bir platform görevi görüyor.

Senaryolar : Valiant Shield’da kullanılan senaryolar genellikle erişim önleme/alan reddi (A2/AD) tehditleri, siber savaş ve uzay operasyonları dahil olmak üzere gerçek dünyadaki zorlukları simüle eder. Bu, ABD kuvvetlerinin çok çeşitli potansiyel beklenmedik durumlara hazırlanmasına yardımcı olur.

Konumlar : Tatbikatlar genellikle Guam ve Kuzey Mariana Adaları civarında gerçekleştiriliyor ve bu adaların Hint-Pasifik bölgesindeki stratejik konumundan yararlanılıyor.

Tarihçe : Valiant Shield tatbikatları 2006’dan bu yana yürütülüyor ve zamanla yeni teknolojileri, taktikleri ve ortak yetenekleri içerecek şekilde gelişiyor. Uygulamanın iki yılda bir yapılan doğası, öğrenilen derslere dayalı olarak tutarlı güncellemelere ve iyileştirmelere olanak tanır.

Önemi : Valiant Shield, ortak operasyonlara odaklanarak ABD askeri yeteneklerinin koordinasyonunu ve entegrasyonunu geliştirmeye yardımcı olur. Aynı zamanda Hint-Pasifik bölgesindeki ABD kuvvetlerinin hazırlığını ve gücünü göstererek potansiyel düşmanlara karşı caydırıcılık görevi de görüyor.

Valiant Shield, ABD’nin Hint-Pasifik’teki stratejik duruşunun korunmasında çok önemli bir rol oynuyor ve Amerikan kuvvetlerinin dünyanın bu kritik bölgesinde ortaya çıkan her türlü tehdide hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermeye hazır olmasını sağlıyor.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, Filistin’in bağımsız bir devlet kurma çabalarını desteklediklerini belirtti.

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