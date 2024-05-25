Japonya: Filistinlilerin bağımsız devlet kurma çabalarını destekliyoruz

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa, başkent Tokyo’da düzenlediği basın toplantısında Filistin meselesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bölgede tansiyonu düşürmeye ve insani durumu iyileştirmeye yönelik diplomatik çabalarını sürdüreceklerini vurgulayan Kamikawa, Japonya’nın taraflar arasında güven tesis etmeye yönelik çalışmalara da devam edeceğini ifade etti. Filistinlilerin bağımsız bir devlete sahip olma isteğini anladıklarını belirten Kamikawa “Taraflar arasındaki müzakereleri ve iki devletli çözümü destekliyoruz. Filistinlilerin bağımsız devlet kurma hedefini anlıyor, bu konudaki çabalarını destekliyoruz” şeklinde konuştu.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoko Kamikawa: Süreci takip ediyoruz

Kamikawa, “Filistin devletinin tanınması konusunu, barış sürecinin nasıl ilerletilebileceğini de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir şekilde ele almaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Kamikawa, Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC) Başsavcısı Kerim Han’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “yakalama kararı” çıkarılması yönündeki talebi ile ilgili süreci takip edeceklerini de sözlerine ekledi.

Yoko Kamikawa kimdir?

Yoko Kamikawa, Japon hükümeti içinde önemli görevlerde bulunan bir Japon politikacıdır. Liberal Demokrat Parti’nin (LDP) bir üyesi olarak, Adalet Bakanı olmak da dahil olmak üzere kayda değer bir kariyere sahip.

Adalet Bakanı : Kamikawa, Japonya Adalet Bakanı olarak birden fazla dönem görev yaptı ve en son görevi Eylül 2023’te başladı. Bu görevdeki görev süresi, göçmenlik ve cezai konular da dahil olmak üzere çeşitli hukuki ve adli konuları ele almasıyla belirlendi. adalet reformu.

Temsilciler Meclisi Üyesi : Shizuoka Eyaletini temsilen Japonya Temsilciler Meclisi’ne birçok kez seçildi. Yasama çalışmaları kadın hakları, aile politikaları ve sosyal refah gibi konulara odaklandı.

Yoko Kamikawa’nın kariyeri, onun kamu hizmetine olan bağlılığını ve Japonya’daki önemli sosyal ve hukuki sorunları çözme çabalarını yansıtıyor. Liderlik rolleri onu Japon siyasetinde, özellikle de adalet ve cinsiyet eşitliği alanlarında öne çıkan bir figür haline getirdi.

İsrail‘in Gazze’ye yönelik saldırıları devam ediyor. Filistinliler savaş, açlık ve salgınlarla mücadele ederken İsrailliler yardım konvoylarına engel olmaya devam ediyor.