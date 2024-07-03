Joe Biden canlı yayın performanını ‘jet-lag’a bağladı

ABD Başkanı Joe Biden, kasımda yapılacak başkanlık seçimleri öncesi rakibi Donald Trump’la yaptığı ilk canlı yayın tartışmasındaki zayıf performansını, çok seyahat etmesine ve “jet-lag”e bağladı.

Biden, Virginia’da düzenlenen bağış toplama etkinliğindeki konuşmasında, 27 Haziran gecesi yapılan canlı yayın tartışmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rakibi Trump’la yaptığı canlı yayın tartışmasından önce çok fazla seyahat ettiğini ve bunun “akıllıca olmadığını” vurgulayan Biden, “Bu bir mazeret değil, sadece bir açıklama.” dedi.

Biden, münazarada sergilediği zayıf performansı yakın zamanda ettiği seyahatlere ve bunlar sonucu yaşadığı “jet-lag”e bağlayarak “Personelimi dinlemedim. Sahnede neredeyse uyuyakalıyordum.” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray: Endişeleri anlıyoruz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre de gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Biden’ın münazara günü soğuk algınlığı geçirdiğini, bu nedenle sesinin kısık olduğunu belirtti.

Jean-Pierre, “Endişeleri anlıyoruz. Başkan, münazarada iyi bir gece geçirmedi.” diye konuştu.

Canlı yayın tartışması eleştirildi

ABD’de, 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri için yarışan Demokrat Partili Biden ile Cumhuriyetçi rakibi Trump, 27 Haziran gecesi CNN’deki ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı.

Biden, ikinci dönem adaylığında yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek performans sergileyememiş, program sonrası yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Demokrat Partili kesimden ve Biden’ı destekleyen bazı medya kuruluşlarından Biden’a “başkanlık seçimlerinden çekilmesi” çağrısı yapılmıştı.

Biden ise sağlık durumunun eskisi gibi olmadığını kabul ederek Trump’a karşı en iyi alternatifin halen kendisi olduğunu belirtmiş ve yarıştan çekilmeyeceğini açıklamıştı.

Joe Biden, Trump hakkındaki mahkeme kararının hukukun üstünlüğünü zedelediğini söyledi.

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