Joe Biden yarıştan çekildikten sonra ilk kez konuştu

Joe Biden, Çarşamba gecesi Oval Ofis’ten yaptığı nadir bir televizyon konuşmasında, Pazar günü yeniden seçilme teklifini aniden sonlandırmasından bu yana ilk kez kamuoyuna açık açıklamalarda bulundu, başarılarından bahsetti. Mütevazı köklerinden bahsetti. Amerikan halkının övgülerini söyledi. Amerikan demokrasisinin geleceğinin onların ellerinde olduğunu söyledi.

Amerikalılara karşı her zaman dürüst olacağını söylemesine rağmen yapmadığı şey, günün en büyük sorusuna doğrudan bir açıklama getirmek oldu.

Oylamanın başlamasına birkaç ay kala yeniden seçilme teklifini geri çeken ilk başkan olmasının nedenini ise açıklamadı.

Ve tarih kitaplarının en çok ilgi duyacağı konu da budur.

Bunu ima etti. Etrafından dolandı. Ama asla doğrudan ele almadı. Amerikan halkının satır aralarını okumasına bırakıldı.

Biden, “Son haftalarda, partimi birleştirmem gerektiği açıkça ortaya çıktı” dedi.

Ardından Demokratlar arasında giderek yaygınlaşan bir koroyu tekrarladı: “Meşaleyi yeni bir nesle devretmenin” zamanı geldi.

Ayrıntılı olarak sıraladığı başarılarının ikinci bir dönemi hak ettiğini söylerken, “Demokrasimizi kurtarmanın önünde hiçbir şey duramaz; buna kişisel hırslar da dahildir” dedi.

Söylenmeyen şey, Kasım ayında Donald Trump’a kaybedeceğinin giderek daha da belirginleşmesi nedeniyle istifa ettiği soğuk ve sert gerçekti. Ve bu, partisindekilerin genel olarak felaket olarak gördüğü bir sonuçtur.

Anketlerde gerileyen, kötü bir tartışma performansı sergileyen ve Demokrat Parti’de kendisinin kenara çekilmesi gerektiğini söyleyen giderek artan bir koro bulunan Biden’ın zaferine giden net bir yol yoktu.

Başkan bunu söylememiş olabilir ama Cumhuriyetçi selefi – ve şimdi Beyaz Saray için eski rakibi – böyle bir çekince duymamıştı.

Donald Trump, konuşmasından birkaç saat önce Kuzey Carolina eyaletine bağlı Charlotte kentinde düzenlediği mitingde, Biden’ın çok kötü kaybettiği için yarıştan çekildiğini söyledi.

Ardından partinin yeni olası adayı Kamala Harris’e saldırarak onun “radikal solcu bir deli” olduğunu ve “Biden’ın her felaketinin arkasındaki ultra-liberal itici güç” olduğunu iddia etti.

Cumhuriyetçi gruplar, Harris’i kendi terimleriyle değil, kendi terimleriyle tanımlama çabasıyla, kilit çekişmeli eyaletlerdeki radyo dalgalarını doldurdular. Associated Press’in araştırmasına göre, Trump’ın tarafının önümüzdeki ay boyunca Demokrat meslektaşlarından 25’e 1 daha fazla harcama yapması planlanıyor.

Bir reklamda, Harris’in başkanın “açıkça görülen zihinsel çöküşünü” örtbas etmeye ortak olduğu söyleniyordu.

Biden’ın konuşması, başkan yardımcısına yönelik saldırılara yanıt vermek ve başkanlık görevlerini yerine getirmeye devam etme becerisine ilişkin endişelere kesin bir şekilde yanıt vermek için ulusal televizyonlarda yayınlanacak bir fırsat sundu.

Joe Biden’dan Kamala Harris’e övgü

Konuşmasının sonuna doğru başkan, aday arkadaşından övgüyle bahsetti. Harris’in “deneyimli, sert, yetenekli” ve “benim için inanılmaz bir ortak ve ülkemiz için bir lider” olduğunu söyledi.

Bunlar güçlü sözlerdi, ancak çok fazla değildi. Benjamin Franklin’i, başkan yardımcısı hakkında konuşmaktan daha fazla zaman harcadı – Pazar günü desteklediği kişi ve önümüzdeki aylarda mirasının en önemli meşale taşıyıcısı olacak kişi.

Başkandan çok az destek gören Harris ve ekibi, önümüzdeki günlerde Cumhuriyetçilerin yıkıcı saldırılarına nasıl yanıt vereceklerine karar vermek zorunda kalacaklar.

Biden, gelecek ay Chicago’da düzenlenecek Demokrat Parti kongresinde eski başkan yardımcısını tanıtmak için bir şans daha yakalayabilir; ancak yeni aday adayı için hassas bir dönem; zira kampanyası yeni başlıyor ve Amerikalılar onu hâlâ tanımaya çalışıyor.

Başkan, son Oval Ofis konuşması olabilecek bu konuşmada aşırı politik olmaktan rahatsız olmuş olabilir. Ancak mirasıyla ilgili endişeleri varsa, Harris’in başarısı veya başarısızlığı, bundan sonra yapacağı her şeyden daha önemlidir.

Tarihin onu asil bir fedakarlık yapan bir adam olarak mı, yoksa iktidarı bencilce uzun süre elinde tutarak partisini riske atan bir adam olarak mı yargılayacağını belirleyecek.



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