Avustralya’da felaketten 55 yıl sonra gemi enkazı bulundu

Avustralya, 21 kişinin ölümüne yol açan MV Noongah gemisinin enkazını, batmasının üzerinden 55 yıl sonra buldu.

71 metrelik (233 ft) yük gemisi, 1969 yılında Yeni Güney Galler kıyılarında çelik taşırken fırtınalı hava koşullarına yakalandı ve Avustralya tarihinin en büyük deniz aramalarından birini başlattı.

Gemi battıktan sonraki saatlerde 26 mürettebattan beşi sudan çıkarıldı, ancak denizde kaybolanlardan yalnızca birinin cesedine ulaşılabildi.

Avustralya Bilim Ajansı, enkazın yerini yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalaması ve video görüntüleri kullanarak doğruladı.

Gemi Avustralya’da 25 Ağustos 1969’da battı

25 Ağustos’ta yardım sinyali gönderdikten sadece birkaç dakika sonra gemi dalgalı denizde battı.

Avustralya Kraliyet Donanması’na ait muhripler, mayın tarama gemileri, uçaklar, helikopterler ve çok sayıda başka gemi geniş çaplı bir arama başlatırken, kurtarma ekipleri de herhangi bir kurtulan belirtisi bulmak için kıyı şeridini taradı.

Yerel medyaya göre, sonraki 12 saat içinde iki ayrı cankurtaran botunda denizde iki adam ve bir tahta parçasına tutunmuş üç adam bulundu.

Mürettebatın geri kalanının ve geminin kaderi o zamandan beri bir gizem olarak kaldı.

Geçen ay detaylı çalışma yapıldı

Yerli halk, yıllar önce ilk kez bir enkaz görmüş – Sidney’in yaklaşık 460 km (286 mil) kuzeyinde, South West Rocks kıyısının açıklarında derin sularda – ve koordinatlarını yetkililere bildirmiş.

Uzun zamandır bunun Noongah olabileceğinden şüpheleniliyordu ancak gemiyi tespit etmek için gerekli teknoloji veya dalış bilgisi mevcut değildi.

Ancak geçen ay, Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü’ne (CSIRO) ait yüksek teknolojili bir gemi daha detaylı araştırma yapmak üzere gönderildi.

Enkazı büyük ölçüde sağlam ve deniz tabanında, yüzeyin 170 metre altında dik bir şekilde buldular. CSIRO, tüm temel boyutlarının Noongah ile eşleştiğini söyledi.

Kayıp gemilerin enkazlarını bulup belgeleyen Sidney Projesi, geminin neden battığına ışık tutmak umuduyla, bölgeden ek görüntü toplamak için bir dalış planlıyor.

CSIRO’dan Matt Kimber, “Bu trajedi toplumdaki birçok kişinin hafızasında hala canlılığını koruyor” dedi.

“Geminin karaya oturduğu yeri bilmenin herkes için bir nebze olsun rahatlama sağlayacağını umuyoruz.”

Mürettebatın hayatta kalan aile üyeleri, Avustralya Yayın Kurumu’na bu keşfin rahatlatıcı olduğunu söyledi.

Kaptan Leo Botsman’ın dul eşi Pamela Hendy, “Bu konu her zaman aklımın bir köşesindeydi” dedi.

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