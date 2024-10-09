Joe Biden, Netanyahu’ya ‘yalancı’ dedi

Ünlü gazeteci Bob Woodward tarafından yazılan kitapta yer alan iddialar çok konuşulacak gibi… ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya duyduğu hayal kırıklığının, Netanyahu’nun İsrail ile Hamas arasındaki savaştaki davranışları nedeniyle bu baharda kırılma noktasına ulaştığını, ünlü ABD’li gazeteci Bob Woodward’ın yazdığı çarpıcı yeni bir kitap ortaya koyuyor.

Joe Biden, Netanyahu’ya küfür etti

Önümüzdeki hafta resmen çıkacak olan kitapta, Biden’ın İsrail ordusunun Refah’a girmesinin ardından Netanyahu’ya küfür dolu bir nutuk attığı, onu “yalancı” ve “kötü adam” olarak nitelediği ve İsrail liderinin “hiçbir stratejisinin olmadığını” söylediği belirtiliyor.

Woodward, Biden’ın Netanyahu’nun kendisine düzenli olarak yalan söylediğini düşündüğünü, Netanyahu’nun Hamas konusunda giderek daha tehditkar davranmaya başlamasının ardından Biden’ın ABD silahlarını askıya almakla tehdit ettiğini aktardı.

Biden, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik bombardımanını sürdürdüğü ve yerel sağlık yetkililerine göre 41.000’den fazla kişinin ölümüne yol açtığı bir dönemde, uluslararası eleştirilere rağmen, İsrail’e açıkça destek verdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Emilie Simons Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, “İsrail devletine olan bağlılığımız kesindir” dedi.

Biden ve Netanyahu’nun “uzun vadeli bir ilişkisi olduğunu” da sözlerine ekledi. “Çok dürüst ve doğrudan bir ilişkileri var ve bu özel anekdotlar hakkında bir yorumum yok.”

Trump Putin’e COVID testleri gönderiyor

Büyük ölçüde anonim kaynaklara dayanan kitabın başka bir yerinde Woodward, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2020’de salgının başlangıcında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e kişisel kullanımı için COVID-19 testleri gönderdiğini söylüyor.

Woodward, Putin’in Trump’a kendisine test gönderdiğini açıklamamasını söylediğini, Trump’ın da sonunda bu isteği kabul ettiğini yazıyor.

2020 yılında birçok haber ajansı, Trump yönetiminin Rusya da dahil olmak üzere birçok ülkeye vantilatör ve diğer ekipmanları gönderdiğini bildirmişti.

Trump’ın kampanya ekibi ise iddiayı kesin bir dille reddederek Woodward’ın Trump’a erişiminin olmadığını ileri sürdü. Yerel medyanın kampanya sözcüsüne dayandırdığı habere göre iddialar “uydurma” olarak nitelendirildi.

Trump, daha önce Woodward’a 2021’de yayınlanan Rage adlı kitabı nedeniyle dava açmıştı. Kitapta ikili arasındaki kayıtlı röportajlar yer alıyor ve Trump Woodward’a COVID-19 virüsünü “önemsememek” istediğini söylüyordu.

Woodward, yeni çıkacak romanında Trump’ın görevden ayrıldıktan sonra Putin ile birden fazla telefon görüşmesi yaptığını da iddia ediyor.

Trump daha önce Putin ile olan ilişkisi nedeniyle incelemeye alınmıştı. Bir zamanlar Rus lideri Ukrayna’yı işgal etme kararı nedeniyle “oldukça akıllı” olarak nitelendirmişti ve sık sık savaştan zarar görmüş ülkeye ABD desteğini alenen eleştirerek, Ukrayna’nın 2022’de işgal edilmeden önce Rusya’ya taviz vermesi gerektiğini savunmuştu.

ABD başkan adayı Donald Trump, 7 Ekim 2023’te başlyan İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

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