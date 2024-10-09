Dünya

İspanya, göç ve iltica anlaşmasının yaz aylarında yürürlüğe girmesini isteyecek

İspanya’da göç konusunda büyük bir endişe yaşanıyor. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nden (AB), göç ve iltica anlaşmasının, 2025 yazından itibaren uygulanmasını isteyeceğini duyurdu.

Aslı09/10/2024
101 Bir dakikadan az
İspanya, göç ve iltica anlaşmasının yaz aylarında yürürlüğe girmesini isteyecek
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İspanya’da son yıllarda endişe duyulan konuların başında yer alan göç, bugün İspanya Meclisi’nde tartışıldı. Başbakan Pedro Sanchez, konuşmasında, “Düzensiz göç ile mücadele, AB’nin ortak sorumluluk ve destekleyici bir politika uygulamasıyla sağlanacak” dedi.

İspanya’da göç telaşı

Sanchez, düzensiz göçmenlerin AB ülkelerine dağıtımını planlayan, geçen yıl İspanya’nın AB dönem başkanlığında kabul edilen ve Haziran 2026’da yürürlüğe girmesi öngörülen Göç ve İltica Anlaşması’nın 2025 yazında yürürlüğe girmesini AB Komisyonu’ndan talep edeceğini belirtti.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, aldıkları Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail’in soykırımla yargılandığı davaya müdahil olma kararı değerlendirdi.

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Aslı09/10/2024
101 Bir dakikadan az
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