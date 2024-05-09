Joe Biden: İsrail’e silah sevkiyatını durduracağız

ABD Başkanı Joe Biden, ABD merkezli CNN International kanalına verdiği röportajda, Gazze Şeridi’ndeki duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Joe Biden: Eğer Refah’a girerlerse, silah sevkiyatını durduracağız

Biden, ABD’nin geçtiğimiz hafta İsrail’e 900 kilogramlık bombaların sevkiyatını durdurmasına yönelik, “Gazze’de siviller, bu bombalar sonucu ve (İsrail ordusunun) girdiği sivil yerleşim yerlerinde diğer yollarla öldürüldü” ifadelerini kullandı. Biden, ABD’nin gönderdiği bombaların Gazze’de Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını ilk kez kabul etmiş oldu. İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan ve 1 milyondan fazla Filistinli sivilin sığındığı Refah kentine gerçekleştirmesi beklenen kara operasyonuna da değinen Biden, “Eğer Refah’a girerlerse, henüz (kapsamlı bir saldırıyla) girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah’ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim” dedi.

İsrail’in güvenliğine bağlığı kaldıklarını belirten Biden, “İsrail’in güvenliğinden uzaklaşmıyoruz. İsrail’in bu bölgelerde savaş yürütme kabiliyetinden uzaklaşıyoruz” şeklinde konuştu. Biden, ABD’nin İsrail’e Demir Kubbe hava savunma sistemi parçaları dahil olmak üzere savunma silahları sağlamaya devam edeceğini, ancak Refah’a geniş çaplı kara saldırısı başlatılması durumunda diğer sevkiyatların durdurulacağını söyledi. Biden, “İsrail’in Demir Kubbe açısından güvende olmasını ve son dönemde Orta Doğu’dan gelen saldırılara karşılık verme kabiliyetini sağlamaya devam edeceğiz. Ama bu (Refah’a kara saldırısı) tamamen yanlış. Silahları ve top mermilerini tedarik etmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Joe Biden’dan desteğimizi alamayacaklar açıklaması

Biden, İsrail’in Mısır sınırındaki Refah’taki eylemlerinin bölgede gerilime yol açmasına rağmen yoğun nüfuslu bölgelere girme yönündeki kırmızı çizgiyi henüz aşmadığını söyledi. Biden, “Sivil yerleşim yerlerine girmediler. Yaptıkları tam sınırdaydı ve bu, şu anda Mısır açısından sorunlara neden oluyor” dedi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey isimlere yerleşim yerlerindeki operasyonlara ABD’nin desteğinin sınırlı olduğunu ilettiğini söyleyen Biden, “Netanyahu ve savaş kabinesine şunu açıkça ifade ettim, yerleşim yerlerine girerlerse desteğimizi alamayacaklar” dedi.

Üniversitelerdeki Filistin’e destek gösterileri

ABD Başkanı Biden, Columbia Üniversitesi’nde başlayan ve ülke genelindeki üniversitelere yayılan Filistin’e destek gösterilerine de değindi. Biden, “Mesajı kesinlikle alıyorum. İfade ve protesto özgürlüğü meşru bir haktır. Bunu yapmak için meşru bir hak var ve onların da bunu yapmaya hakları var. Ancak nefret söylemi kullanmanın, Yahudi öğrencileri tehdit etmenin, insanların derse erişimini engellemenin meşru bir hakkı yok. Bu kanuna aykırı” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Refah‘ta yaşanana son gelişmelerin ardından İsrail’e bomba sevkiyatını durdurdu.

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