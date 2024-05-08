ABD, İsrail’e bomba sevkiyatını durdurdu

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, ABD’nin geçen hafta İsrail’e yönelik bomba sevkiyatını, İsrail’in Gazze’nin güneyindeki Refah’ta büyük bir kara operasyonuna devam edeceği endişesi nedeniyle duraklattığını söyledi.

ABD bomba göndermeyi durdurdu

Yetkili, BBC’nin ABD’deki medya ortağı CBS News’e, sevkiyatın 1.800 2.000 lb (907 kg) bomba ve 1.700 500 lb bombadan oluştuğunu söyledi.

Yetkili, İsrail’in ABD’nin Refah’taki sivillerin insani ihtiyaçlarına ilişkin endişelerini “tam olarak ele almadığını” söyledi.

İsrail tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Refah Kapısı’nın kontrolü ele geçirildi

Tankların desteklediği İsrail güçlerinin Mısır sınırındaki kilit Refah kapısının kontrolünü ele geçirmesinden saatler sonra, gece boyunca Gazze Şeridi’ne yeni İsrail hava saldırıları düzenlendi.

İsrail bombardımanı özellikle Refah civarında yoğun oldu. Yerel sağlık görevlileri, bir gecede düzenlenen saldırıda aynı aileden yedi kişinin öldürüldüğünü söyledi.

Refah, İsrail ile Hamas arasındaki savaşın geçen Ekim ayında başlamasından bu yana yardım için önemli bir giriş noktası ve kaçabilen insanlar için tek çıkış noktası oldu.

Pazartesi günü İsrail ordusu, Hamas savaşçılarını ortadan kaldırmak ve altyapıyı ortadan kaldırmak için “sınırlı” bir operasyon olarak adlandırdığı operasyon öncesinde, on binlerce sivilin Refah şehrinin yakın doğu kısımlarını tahliye etmeye başlamasını emretti.

Bu arada İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının yanı sıra ateşkese ulaşma çabaları da sürüyor. Kahire’de İsrail ve Hamas’tan heyetlerin arabulucular aracılığıyla müzakerelere devam etmesi bekleniyor.

Beyaz Saray yönetiminden bir yetkili, “ABD’nin tutumu, İsrail’in, gidecek başka yeri olmayan bir milyondan fazla insanın barındığı Refah’ta büyük bir kara operasyonu başlatmaması yönünde olmuştur.İsrail’le, Refah’taki sivillerin insani ihtiyaçlarını nasıl karşılayacakları ve orada Hamas’a karşı Gazze’nin diğer yerlerinden farklı olarak nasıl hareket edecekleri konusunda Stratejik Danışma Grubu formatımızda diyalog içindeyiz

Bu tartışmalar devam ediyor ve endişelerimizi tam olarak gidermedi. İsrailli liderler böyle bir operasyon konusunda bir karar noktasına yaklaşırken, Refah’ta kullanılabilecek belirli silahların İsrail’e transfer edilmesi teklifini dikkatle incelemeye başladık. Bu, Nisan ayında başladı. .

Bu incelemenin sonucunda geçen hafta bir silah sevkiyatını durdurduk. Bu sevkiyatın 1.800’ü 2.000 lb’lik bomba ve 1.700’ü 500 lb’lik bombadan oluşuyor. Özellikle 2.000 lb’lik bombaların son kullanımına ve yaratabilecekleri etkiye odaklandık. Gazze’nin diğer bölgelerinde de gördüğümüz gibi yoğun kentsel ortamlarda bu sevkiyatı nasıl gerçekleştireceğimiz konusunda nihai bir karara varmadık” dedi.

İsmi açıklanmayan yetkili şunu ekledi: JDAM (Ortak Doğrudan Saldırı Mühimmatı) kitleri de dahil olmak üzere Dışişleri Bakanlığı’ndaki bazı diğer vakalar için incelemeye devam ediyoruz. Bu vakaların hiçbiri yakın zamanda gerçekleşecek transferleri içermiyor; bunlar gelecekteki transferlerle ilgili.

Yetkili, sevkiyatların geçen ayki dönüm noktası niteliğindeki 17 milyar dolarlık askeri yardım paketiyle ilgisi olmadığını, ancak “daha önce tahsis edilen fonlardan” alındığını vurguladı.

İsrail, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’in güneyine düzenlediği sınır ötesi saldırıya tepki olarak, Hamas’ı yok etmek için Gazze’de bir askeri harekat başlattı; bu saldırıda yaklaşık 1.200 kişi öldü, 250’den fazla kişi de rehin alındı.

Gazze’de 34.780’den fazla kişi öldü

Bölgenin Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre o tarihten bu yana Gazze’de 34.780’den fazla insan öldürüldü.

Kasım ayında varılan anlaşmaya göre Hamas, bir haftalık ateşkes karşılığında 105 rehineyi ve İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 240 Filistinli mahkumu serbest bıraktı. İsrail, 34’ünün öldüğü tahmin edilen 128 rehinenin kayıp olduğunu açıkladı.



Gazze‘deki siviller için insani yardımların geçtiği Refah Sınır Kapısı İsrail tarafından ele geçirildi.

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