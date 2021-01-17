Joe Biden yemin edecek ABD Teyakkuzda

Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan 50 eyalet ve Washington, Başkan Joe Biden’ın Çarşamba günkü yemin töreni öncesi yapılabilecek olası silahlı eylemlere karşı alarma geçti.

Geçen hafta beş kişinin ölümüyle sonuçlanan olayların tekrarını önlemek için Washington’a binlerce Ulusal Muhafız konuşlandırıldı.

FBI, Trump destekçilerinin 50 eyalet başkentinde olası silahlı yürüyüşler yapabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada Biden da, Trump’ın başlıca politikalarını geriye çevirmek için planlarını açıkladı.

Biden da selefi Trump gibi Kongre’yi aradan çıkartmak için başkanlık emirlerini kullanabilecek olsa da, geçen hafta açıkladığı 1,9 trilyon dolarlık ekonomiyi canlandırma paketi ve göç reformu yasasının Kongre üyeleri tarafından onaylanması gerekiyor.

Washington’da, 6 Ocak’taki olaylara sahne olan Kongre binasından birkaç kilometre uzaklıktaki çok sayıda cadde beton bariyerler ve metal çitlerle kapatıldı.

Yemin törenlerinde genelde binlerce kişinin bulunduğu bölge, başkanı korumakla görevli Gizli Servis’in isteğiyle kapatıldı.

Biden ekibi ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle halktan yemin töreni için Washington’a seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.