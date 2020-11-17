New York Times: Trump İran’a Saldırmak İstedi

New York Times’ın haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Natanz’daki en büyük nükleer tesisine bir saldırı düzenlemek istedi. Ancak böylesi bir eylemin risklerine karşı danışmanları tarafından uyarılan Trump, saldırıdan vazgeçti.

Gazete, Trump’ın geçen hafta, İran’ın Natanz’daki en büyük nükleer tesisine askeri saldırı düzenlenmesi için seçenekleri istediğini iddia etti. ​Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakan Vekili Christopher Miller ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Trump’a böyle bir eylemin daha geniş bir çatışmaya yol açabileceğini söylediği belirtilen haberde şu ifadelere yer verildi:

“Bir dizi kıdemli danışman, Başkanı böylesi askeri bir adımı atmaktan vazgeçirdi.”

Haberde, Trump’ın toplantıyı terk ettiği de yazıldı.

Görüşmeyle ilgili bilgi sahibi bir yetkili, Trump’ın, İran’ın diğer varlıklarına ve müttefiklerine karşı hala harekete geçebileceğini söyledi. Beyaz Saray ise bu konuda herhangi bir yorum yapmadı.