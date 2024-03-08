Joe Biden’dan itiraf gibi açıklama: Gazze’de çoğu kadın ve çocuk 30 bin sivil öldürüldü

ABD Başkanı Joe Biden, başkanların yıllık olarak Kongre ortak oturumunda yaptığı “Birliğin Durumu” (State of the Union) konuşmasında iç politika, ekonomi, sosyal konular, dış politika ve demokrasiyle ilgili tartışmalar gibi birçok başlığa değindi.

68 dakikalık konuşmasında Biden, başkanlık seçimlerindeki muhtemel rakibi Trump’a, konuşması boyunca sert ifadelerle yüklenirken rakibinin adını tam 13 kez kullandı ve seçmenlerden 2. dönemi için desteklerini istedi.

Joe Biden’dan Gazze itirafı

Biden, konuşmasının Gazze ile ilgili bölümünde 7 Ekim’deki Hamas saldırısından “İsrail Holokost’tan sonraki en kanlı gününü yaşadı” diyerek bahsetti ve “İsrail’in Hamas’ın ardından sonuna kadar gitmeye hakkı olduğunu” savundu.

Biden, buna karşılık, İsrail’in saldırılarını yaparken sivilleri hedef almamak gibi bir sorumluluğunun da olduğunu kaydederek, “Bu savaş, Gazze’deki daha önceki tüm savaşların toplamından daha fazla masum sivilin hayatına mal oldu. 30 binden fazla Filistinli öldürüldü ve bunların çoğu Hamas üyesi değil. Binlerce ve binlerce kadın ve çocuk öldürüldü, erkek ve kız çocukları yetim kaldı.” şeklinde konuştu.

Joe Biden: İsrail üzerine düşeni yapmalı

Biden, Amerikan ordusuna, Gazze sahiline geçici bir liman kurulması yönünde talimat verdiğini de açıkladı.

Söz konusu geçici liman ile Gazze’ye deniz yoluyla daha yüksek miktarda insani yardımın gireceğini ancak Amerikan askerlerinin Gazze’ye ayak basmayacağını belirten Biden şöyle konuştu:

“Bu geçici liman yüksek miktarda insani yardımın her gün Gazze’ye girişini mümkün kılacaktır, ancak İsrail de üzerine düşeni yapmalıdır. İsrail Gazze’ye daha fazla insani yardım girişine izin vermeli ve insani yardım çalışanlarının ateş altında kalmadığından emin olmalıdır. İsrail liderlerine bunu söyledim. İnsani yardım bir pazarlık unsuru ya da ikincil konu olamaz.”

Biden ayrıca, İsrail-Filistin sorununa kalıcı siyasi tek çözümün iki devletli çözüm olduğunu bir kez daha dile getirdi.

Biden, Ukrayna konusunda Trump ve Putin’e yüklendi

Konuşmasının başında Ukrayna’daki savaşa yer veren Biden, Batı dünyasının yine zor bir dönemeçten geçtiğini ve Rusya’nın Ukrayna’daki savaşına karşılık vermeleri gerektiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “asla boyun eğmeyeceğini” vurgulayan Biden, Ukrayna’ya askeri olarak sonuna kadar destek vereceklerini ve bunun için de destek paketinin Kongre’den bir an önce çıkması gerektiğini belirtti.

NATO konusunda Trump’a ağır sözlerle yüklenen Biden, “Benden önceki başkan, eski Cumhuriyetçi Başkan, Putin’e ne isterse yapabileceğini söylüyor. Eski bir Amerikan Başkanı bir Rus lidere boyun eğiyor. Bu kabul edilemez ve tehlikeli bir şey.” dedi.

İsveç’in NATO üyeliğinin resmiyet kazanmasından büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Biden, NATO ittifakının Rusya ve diğer güç odakları karşısında artık daha da güçlü olduğunu savundu.

Salonda bulunan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, bu esnada ayağa kalktı ve salondan büyük alkış aldı.

ABD ekonomisine geniş yer ayırdı

Konuşmasının büyük bölümünde başkan olduktan sonraki ekonomi politikalarına değinen Biden, Amerikan firmalarının artık ülke içinde daha fazla üretmeye başladıklarını ve bunu öncelemeye devam edeceğini söyledi.

Orta sınıfın ülke ekonomisinin kurucu unsuru olduğunu ifade eden Biden, sendikalar ve diğer işçi birliklerinin çok önemli olduğunu, bu grupları desteklemeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kovid-19 salgınının ardından uyguladığı politikalarla istihdamı ciddi şekilde toparladığını ve rekor kırdığını anlatan Biden, Trump’ın ekonomi ve sağlık alanlarında salgınla mücadele yöntemlerini de eleştirdi ve Amerikan başkanlarının bilimsel yöntemden uzaklaşmaması gerektiğini belirtti.

6 Ocak Kongre baskını

Amerikan demokrasisinin de zor bir zamandan geçtiğine işaret eden Biden, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskınını da değerlendirdi.

Trump’ın, Kongre baskınını tahrik ettiğini öne süren Biden, ABD’nin halen demokrasiyi savunma konusunda uyanık olması ve tehdidin geçmediğini anlaması gerektiğini dile getirdi.

Biden konuşmasında, kadınların tüp bebek hakkının Cumhuriyetçi eyaletler tarafından alınmasına izin vermeyeceğini ve aynı şekilde kürtaj hakkı konusunda da kadınları savunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Konuşması Demokrat Kongre üyelerince sık sık alkışlarla kesilen Biden, Cumhuriyetçi Kongre üyeleri tarafından büyük oranda sessiz bir şekilde izlendi.

Filistin yanlısı yüzlerce göstericinin, Biden’ın normalde kullanacağı caddeyi trafiğe kapatarak Gazze’de acil ateşkes için gösteri yapması nedeniyle Kongre binasına farklı bir güzergahtan gecikmeli olarak gelen Biden, konuşmasına planlanandan 20 dakika geç başladı.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları 7 Ekim’den bu yana devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden geçtiğimiz günlerde ateşkes kararıyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

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