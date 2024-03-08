Polikistik over sendromu ne demek?

Dünya genelinde kadınların yüzde 8-13 oranında Polikistik over sendromu görülüyor. Bu hastalığın teşhisini alanlar, süreç hakkında araştırma yapıyor. İşte, Polikistik over sendromu hakkında tüm merak ettikleriniz…

Polikistik over sendromu (PCOS) nedir?

Polikistik over sendromu (PCOS), yaklaşık 10 kadından birini etkileyen karmaşık bir hormonal durumdur.

PCOS’lu kadınlarda insülin ve androjenler (erkek tipi hormonlar) dahil olmak üzere farklı semptomlara neden olan bazı hormonların düzeylerinde artış olması yaygındır.

PCOS diğer sağlık durumlarının gelişme riskini artırabilir.

Polikistik over sendromu (PCOS) kadınlar arasında yaygın bir sağlık sorunudur. PCOS yaşadığından şüphelenenler ise bu hastalığın belirtilerini merak ediyor. Peki, PCOS nasıl belirti gösterir?

PCOS belirtileri nelerdir?

PCOS’lu kadınlar hafiften şiddetliye kadar çeşitli semptomlarla karşılaşabilirler. Semptomlar farklı yaşam evrelerinde de değişebilir. Yaygın semptomlar şunları içerir:

Düzensiz adet,

Yüzde veya vücutta aşırı kıllanma,

Akne ve cilt etiketleri gibi cilt rahatsızlıkları,

Saç dökülmesi,

Doğurganlığın azalması,

Stres, kaygı ve depresyon,

Kilo problemleri,

Uyku sorunları.

PCOS kaç yaşında başlar?

Kadınlar ergenlikten sonra herhangi bir zamanda PCOS’a yakalanabilirler. Çoğu kişiye 20’li veya 30’lu yaşlarında hamile kalmaya çalışırken teşhis konur. Obeziteniz varsa veya ailenizdeki diğer kişilerde PCOS varsa, PCOS’a yakalanma şansınız daha yüksek olabilir.

PCOS neden olur?

PKOS’un hormonal bir durum olduğunu biliyoruz ancak kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Aile geçmişi, genetik, yaşam tarzı ve çevre ile ilişkili olabilir.

‘Polikistik over sendromu’ adı, sorunun esas olarak yumurtalıklarla ilgili olduğunu ve yumurtalıklarınızda birden fazla kist olabileceğini düşündürmektedir . Ancak bunlar kist değil; düzgün gelişmemiş yumurtalardır.

PCOS tedavisi nasıl olur?

PCOS tedavisi bir dizi faktöre bağlıdır. Bunlar yaşınızı, belirtilerinizin şiddetini ve genel sağlığınızı içerebilir. Tedavi türü gelecekte hamile kalmak isteyip istemediğinize de bağlı olabilir.

Hamile kalmayı planlıyorsanız tedaviniz şunları içerebilir:

Sağlıklı bir diyet ve daha fazla fiziksel aktivite, kilo vermenize ve semptomlarınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca vücudunuzun insülini daha verimli kullanmasına, kan şekeri seviyelerini düşürmesine ve yumurtlamanıza yardımcı olabilirler.

İlaçlar yumurtalıkların yumurtaları normal şekilde salmasına yardımcı olabilir. Bu ilaçların da bazı riskleri vardır. Çoklu doğum (ikiz veya daha fazla) şansını artırabilirler. Ve yumurtalıkların aşırı uyarılmasına neden olabilirler. Bu, yumurtalıkların çok fazla hormon salgıladığı zamandır. Karın şişkinliği ve pelvik ağrı gibi semptomlara neden olabilir.

Hamile kalmayı planlamıyorsanız tedaviniz şunları içerebilir:

Doğum kontrol hapları: Bunlar adet döngülerini kontrol etmeye, androjen seviyelerini düşürmeye ve sivilceleri azaltmaya yardımcı olur.

Diyabet ilacı: Bu genellikle PCOS’ta insülin direncini azaltmak için kullanılır. Ayrıca androjen seviyelerinin azaltılmasına, saç büyümesinin yavaşlamasına ve daha düzenli yumurtlamanıza yardımcı olabilir.

Diyet ve aktivitede değişiklik: Sağlıklı bir diyet ve daha fazla fiziksel aktivite, kilo vermenize ve semptomlarınızı azaltmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca vücudunuzun insülini daha verimli kullanmasına, kan şekeri seviyelerini düşürmesine ve yumurtlamanıza yardımcı olabilirler.

Diğer semptomları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar: Bazı ilaçlar saç büyümesini veya sivilceyi azaltmaya yardımcı olabilir.

PCOS düşük yapmaya sebep olabilir mi?

PCOS’lu kadınların çoğu sorunsuz doğum yapabilmekte. PKOS’a sahip olmak belirli hamilelik komplikasyonları riskinizi artırabilir. PKOS’un gebelikle ilişkili diğer komplikasyonları arasında aşağıdaki risklerin artması yer alır:

Gebelik diyabeti , preeklampsi ve yüksek tansiyon .

Erken doğum (gebeliğin 37. haftasından önce doğum) veya obezite, diyabet veya yüksek tansiyon nedeniyle sezaryen doğum .

PCOS tamamen geçer mi?

NE yazık ki PCOS’un tamamen geçmesi gibi bir durum söz konusu değil. Bu sağlık sorunu iyi yönetmeniz için bir uzman eşliğinde tedavinizi sürdürmeniz önemli. İlaç tedavisinin yanı sıra beslenme alışkanlığınızı değiştirmeniz ve spor yapmanız semptomları hafifletecektir.

PCOS tedavi edilmezse başka hastalıklara sebep olur mu?

PCOS iyi yönetilmesi gereken bir sağlık sorunudur. Önemsenmeyen, tedavi edilmeyen PCOS başka hastalıklara yakalanma riskini arttırır. PCOSlu kadınların yakalanma riski yüksek olduğu hastalıklar şöyle:

Diyabet,

Yüksek tansiyon,

Kalp-damar hastalığı,

Endometriyal hiperplazi,

Endometriyal kanser,

Uyku apnesi gibi uyku bozuklukları,

Depresyon ve anksiyete.

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