Galler Prensi William’ın eşi Prenses Kate Middleton, bir süredir kanser tedavisi görüyor. Uzun süredir görüntülenmeyen Kate Middleton’ın öldüğü yönünde iddialar da konuşuluyordu. Kate Middleton aylar sonra ortaya çıktı.

Kate Middleton, Kral Charles’in doğum günü kutlamasında halkın karşısına çıktı. Buckingham Sarayı’na giden Kate Middleton’un sağlıklı göründüğü yorumlandı.

Kate Middleton: Yorgun hissediyorum

Dün sosyal medyadan paylaşım yapan Kate Middleton, “Kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günlerim var, kötü günlerim var. O kötü günlerde kendinizi zayıf ve yorgun hissediyorsunuz. Bedeninizin dinlenme isteğine teslim olmak zorunda kalıyorsunuz. İyi günlerde de kendinizi güçlü hissedip bunun tadını çıkarmak istiyorsunuz” ifadelerini kullanmıştı.

Kate Middleton kimdir?

Resmi olarak Galler Prensesi Catherine olarak bilinen Kate Middleton, İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen bir üyesidir. 9 Ocak 1982’de İngiltere’nin Reading şehrinde doğdu. 2011 yılında İngiliz tahtının varisi Prens William ile evlendi. Birlikte üç çocukları var: Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis.

Catherine Elizabeth Middleton, Michael ve Carole Middleton’un çocuğu olarak dünyaya geldi ve Bucklebury, Berkshire’da büyüdü. Marlborough Koleji’ne gitti ve daha sonra İskoçya’daki St Andrews Üniversitesi’nde eğitim gördü ve burada Prens William ile tanıştı.

Kate Middleton ve Prens William’ın 29 Nisan 2011’deki düğünü önemli bir küresel olaydı. Evliliğin ardından Cambridge Düşesi unvanını aldı. 2022’de Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü ve Kral III. Charles’ın tahta geçmesiyle Prens William, Galler Prensi oldu ve Catherine’i Galler Prensesi yaptı.

Kate Middleton zarafeti, moda anlayışı ve hayırsever çalışmalarıyla tanınır. Ruh sağlığı, erken çocukluk gelişimi ve çocukların ve ailelerin refahı gibi konulara odaklanan çeşitli hayırsever faaliyetlerde yer almaktadır. Girişimleri arasında “Birlikte Başlıyoruz” kampanyası ve “İlk Yıllar” projesi yer alıyor.

İngiltere Kralı 3.Charles’a ocak sonunda kanser tanısı konulduğu ve tedavi sürecinin başladığı açıklandı.

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