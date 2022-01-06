Kazakistan’da Zam Krizi büyüdü. Almata şehrinde yaklaşık 2 bin gösterici gözaltına alındı

Ülkenin en büyük kenti Almata’da kolluk kuvvetleri eylemcilere karşı operasyon başlattı. Operasyon sırasında 2 bine yakın eylemci gözaltına alındı.

Kazakistan’da protestolar ülke genelinde ve özellikle ülkenin en büyük şehri Almata’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Basında çıkan haberlere göre Türkiye saatiyle yaklaşık saat 16.00’da Almata sokaklarında silahlı çatışma başladı. Kolluk kuvvetlerinin operasyon başlatmadan önce protestoculara hoparlörlerle seslenerek dağılmalarını söylediği ve ateş açacağı konusunda uyardığı aktarıldı.

ALMATA’DA 2 BİN PROTESTOCU GÖZALTINA ALINDI

Kazakistan İçişleri Bakanlığı Almata’da yaklaşık 2 bin göstericinin gözaltına alındığını açıkladı.

KAZAKİSTAN’DA OLAYLARIN MERKEZİ ALMATA’DA PROTESTOCULAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Ülkeden edinilen bilgilere göre, şehrin merkezinde maskeli ve kamuflajlı yüzlerce kolluk gücü tarafından meydana gelen protesto girişimleri kontrol altına alındı. Protestoculara yapılan operasyonlarda onlarca gösterici etkisiz hale getirildi.

Kazakistan Emniyet Müdürlüğü Almata Polis Departmanı Temsilcisi Saltanat Azirbek, dün gece saatlerinde başlayan “terörle mücadele” operasyonunda çok sayıda göstericinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen şahısların dün gece emniyet binalarını basmaya kalktığını bildiren Azirbek, Almata’da özel operasyonların sürdüğünü kaydetti.

KAZAKİSTAN’DA NELER OLUYOR?

Kazakistan’ın Mangıstav eyaletinde 2 Ocak 2022 tarihinde akaryakıt fiyatlarındaki artan zam nedeniyle başlayan protestolar ülke geneline hızla yayıldı. Almata’da da başlayan gösteriler, ülke genelinde hükumet karşıtı protestolara dönüştü. Ülkede protestolar hükümetin istifasına rağmen devam ederken, göstericiler, kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev’in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ediyor. Cumhurbaşkanı Tokayev, halkı sabır ve itidale davet ederken, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekulı da, ülkedeki son durum hakkında bilgi notu paylaştı. Öte yandan, Kazak medyası, Almata’da göstericilerin belediye binasını ele geçirdiğini bildirdi.

Kazakistan genelinde protestolar devam ederken, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev 5 Ocak 2022’de ulusa sesleniş konuşması yaptı. Tokayev, bugünden itibaren Kazakistan Güvenlik Konseyi başkanı olarak göreve başladığını duyurdu. Bu görevi, ülkede Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev yürütüyordu.

Ülkede protestocular, Almata ve Aktöbe’deki belediye binalarını ele geçirdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkent Nur Sultan’da 5 Ocak 2022 saat 16:00’dan itibaren olağanüstü hal ilan edilen kararı imzaladı. Sokağa çıkma yasağı başkentte 23:00 – 07:00 saatleri arasında geçerli olacak. Olağanüstü hal 19 Ocak gece yarısına kadar yürürlükte kalacak. Kazakistan’da 5 Ocak 2022 itibarıyla tüm yurtta OHAL ilan edildi. Kazakistan kolluk güçlerinin göstericilere müdahale edeceği bildirildi.

6 Ocak 2022 gece erken saatlerde Almata’da Kazakistan kolluk güçleri, yoğun “terörle mücadele” operasyonuna başladı. Ülkede, göstericilerin çoğu etkisiz hale getirildi. Bununla eş zamanlı olarak, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Rusya’nın başını çektiği askeri müdahale gücü yetkisi olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü’nden yardım istedi. Öte yandan, Kazakistan’a Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nü davet ederek, Rus ordusunun Kazakistan’a girmesine izin veren Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, ayaklanmalardan yurt dışında eğitilen bir dizi terörist grupları sorumlu tuttu. Kremlin, Rusya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü kapsamında Kazakistan’a Rus ordusunu sokacak. Bu kapsamda, ülkenin kuzeyindeki etnik Rusların durumu da merak konusu.

Kaynak: Kazakistan Haber Ajansı