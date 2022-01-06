Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Muhalefetin milleti zehirlemesine izin vermeyin’

Toplantıda, bundan sonraki hedeflerinin “enflasyon odaklı mücadele” olacağını belirten Erdoğan’ın, milletvekillerine de “Muhalefetin yalan yanlış bilgilerle milleti zehirlemesine izin vermeyin. Gidin bakanlıklardan doğru bilgiyi alın vatandaşa doğruları anlatın” mesajı verdiği öğrenildi.

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal başkanlığındaki 48 milletvekili ile kahvaltıda bir araya gelen Erdoğan, milletvekillerinin başta ekonomi olmak üzere ülke sorunları ile ilgili görüşlerini dinledi. Edinilen bilgiye göre 35’e yakın milletvekili söz istedi; aynı gün Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi nedeniyle ancak 18 dolayında milletvekili söz alabildi.

AKP kulislerinden yansıyan bilgilere göre Erdoğan, daha çok milletvekillerinin “sahadan izlenimlerini ve önerilerini dinledi, not aldı ve çok fazla yorum yapmadı.”

En fazla şikayet tarım sektöründen: ‘Verim düşebilir‘

Toplantıda söz alan milletvekillerinin büyük bölümü, tarım sektöründeki sorunları aktarırken, gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle, çiftçilerin gübre kullanamadığını, bu durumun da tarım ürünlerinin verimini düşüreceği görüşünü dile getirdiler. Benzer şekilde yem fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle hayvancılığı olumsuz etkilediği ve bu durumun et fiyatlarına da yansıyacağını dile getirdiler.

Ayrıca kuraklık nedeniyle sulama için acil gölet yapılması, devam eden yatırımlara ödenek aktarımı talepleri de Erdoğan’ı iletildi.

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