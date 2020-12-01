Dünya
Kim Jong-un Çin Aşısı Yaptırdı!
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Çin'in geliştirdiği koronavirüs aşılarından birini yaptırdığı ileri sürüldü.
ABD merkezli düşünce kuruluşu Ulusal Çıkar Merkezi araştırmacılarından Harry Kazianis, Kuzey Kore lideri Kim, aile bireyleri ve yakınındaki üst düzey yetkililerin Çin’den getirilen bir aşı adayıyla Kovid-19’a karşı aşılandığını iddia etti.
İddiasını Japon istihbaratına dayandıran Kazianis, Çin hükümetinin desteğiyle ülkeye getirilen aşıların geçen 2-3 haftalık zaman diliminde uygulandığının tahmin edildiğini aktardı.
Çin’de geliştirilen 4 aşı adayı halen klinik denemelerin nihai safhası 3’üncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor. Bu aşılardan herhangi biri henüz tescil edilmezken, 2 aşı adayı acil kullanımlar için onay aldı.
Kuzey Kore resmi olarak ülkede koronavirüs vakası bulunmadığını iddia ediyor.