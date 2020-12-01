Kim Jong-un Çin Aşısı Yaptırdı!

ABD merkezli düşünce kuruluşu Ulusal Çıkar Merkezi araştırmacılarından Harry Kazianis, Kuzey Kore lideri Kim, aile bireyleri ve yakınındaki üst düzey yetkililerin Çin’den getirilen bir aşı adayıyla Kovid-19’a karşı aşılandığını iddia etti.

İddiasını Japon istihbaratına dayandıran Kazianis, Çin hükümetinin desteğiyle ülkeye getirilen aşıların geçen 2-3 haftalık zaman diliminde uygulandığının tahmin edildiğini aktardı.

Çin’de geliştirilen 4 aşı adayı halen klinik denemelerin nihai safhası 3’üncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor. Bu aşılardan herhangi biri henüz tescil edilmezken, 2 aşı adayı acil kullanımlar için onay aldı.

Kuzey Kore resmi olarak ülkede koronavirüs vakası bulunmadığını iddia ediyor.