“Sen FETÖ ile İşbirliği Yapıp Orduya Kumpas Kuran Başbakan Değil Misin?”

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili sözleri şöyle;

“Ordu bizim ordumuzdur. Ordu, hiç kimse unutmasın Mustafa Kemal’in ordusudur. Şimdi bu kişiye sormak isterim; sen başbakanken 4 Temmuz 2003’te 11 askerin başına çuval geçirildiğinde ne yaptın? Nota ver dedik, ‘Ne notası müzik notası mı’ dedin. Bunu yapan adam vatanı, orduyu sever mi? Sen bize kalkacaksın ordu üzerinden ders vereceksin, sen kim ordu kim? Sen çocuklarını niye askere göndermedin? Madem peygamber ocağı, senin çocuğun da orada askerlik yapsın. Sen kim ordu kim? Balyoz, Ergenekon oldu, bunu FETÖ ile birlikte yaptı. Sen bırak gevezeliği, sen FETÖ ile işbirliği yapıp orduya kumpas kuran başbakan değil misin? Bunu ben değil, onların milletvekilleri televizyona çıkıp söylüyor. ‘İttifak yaptık’ diyor.

Milli Savunma Bakanı siyasete girdiği andan itibaren bizim muhatabımızdır. Şimdi ben O’na ve Erdoğan’a soruyorum. Süleyman Şah Türbesi’nin bulunduğu topraklar bizim topraklarımız. Orada bizim bayrağımız dalgalanıyordu. Sen Genelkurmay Başkanı’ydın, Erdoğan Başbakan’dı. Kendi toprağında terör örgütünün isteği üzerine kendi bayrağını indiriyorsun utanmadan, türbeyi kaçırıyorsun utanmadan, sen bana ordudan mı bahsediyorsun utanmadan. O talimatı kim verdi? Ordu üzerinden bize saldıramazsın. O ordu peygamber ocağıdır. O ordu Mustafa Kemal’in ordusudur başka kimsenin değil. Allah aşkına sen başbakanken ordunun Genelkurmay Başkanı’nı terörist diye hapse attırmadın mı ya? Hiç kimse ziyaretine gitmedi. Ama bu kardeşiniz 30 Ağustos’ta tutuklu olan Genelkurmay Başkanı’nı ziyarete gitti. Neden? Ordumuza duyduğumuz saygıdan dolayı. Devlete bu kadar ihanet eden bir kişi hâlâ ordudan bahsedip bizi suçlayacak. Sen kimsin ya, kimsin sen?”