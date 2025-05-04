Kim Jong-Un’dan tank üretimine hız verilmesi talimatı

Kuzey Kore, uluslararası yaptırımlar ve diplomatik baskılara rağmen askeri yatırımlarını sürdürerek modern silah teknolojilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, ülke lideri Kim Jong-Un’un bir tank üretim tesisini ziyaret ettiği duyuruldu.

Ziyareti sırasında tankların üretim aşamaları, motor teknolojileri ve elektronik harp sistemlerine ilişkin detaylı brifing alan Kim, yüksek itiş gücüne sahip motorların performansından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kim, bu teknolojilerin seri üretime uygunluğuna dikkat çekerek, “Son yüzyılın zırhlı araç teknolojisini günümüz teknolojisiyle değiştirmek, ordumuzun modernizasyonu açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Kim Jong-Un: Tank tasarımı gözden geçirilmeli

Yeni tankların gelişmiş elektronik sistemlerle donatıldığını vurgulayan Kim Jong-Un, modern savaş konsepti doğrultusunda zırhlı kuvvetlerin rolünün yeniden tanımlanması gerektiğini ifade etti. Kim, “Şartların değiştiği bir dönemde tankların modern savaştaki işlevini ve gelişim yönünü doğru bir şekilde tanımlamazsak, zırhlı kuvvetleri başarılı şekilde inşa etmemiz mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.

Yeni üretim talimatı

Tankların yanı sıra kundak motorlu topçu sistemlerinin de önemine dikkat çeken Kim Jong-Un, bu alandaki üretim kapasitesinin artırılması talimatını verdi. Kuzey Kore’nin askeri kapasitesini modernize etme hedefi doğrultusunda, tank ve topçu sistemlerinin teknolojik altyapısı da güncellenmeye devam edecek.

