Kim Jong-Un’dan tank üretimine hız verilmesi talimatı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, modern savaş koşullarına uygun tankların üretimine öncelik verilmesini istedi. Savunma sanayii yatırımlarını sürdüren Pyongyang yönetimi, elektronik harp sistemleriyle donatılan yeni nesil zırhlı araçların üretimini artırmayı hedefliyor.
Kuzey Kore, uluslararası yaptırımlar ve diplomatik baskılara rağmen askeri yatırımlarını sürdürerek modern silah teknolojilerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Pyongyang yönetiminden yapılan açıklamada, ülke lideri Kim Jong-Un’un bir tank üretim tesisini ziyaret ettiği duyuruldu.
Ziyareti sırasında tankların üretim aşamaları, motor teknolojileri ve elektronik harp sistemlerine ilişkin detaylı brifing alan Kim, yüksek itiş gücüne sahip motorların performansından memnuniyet duyduğunu belirtti. Kim, bu teknolojilerin seri üretime uygunluğuna dikkat çekerek, “Son yüzyılın zırhlı araç teknolojisini günümüz teknolojisiyle değiştirmek, ordumuzun modernizasyonu açısından büyük önem taşıyor” dedi.
Kim Jong-Un: Tank tasarımı gözden geçirilmeli
Yeni tankların gelişmiş elektronik sistemlerle donatıldığını vurgulayan Kim Jong-Un, modern savaş konsepti doğrultusunda zırhlı kuvvetlerin rolünün yeniden tanımlanması gerektiğini ifade etti. Kim, “Şartların değiştiği bir dönemde tankların modern savaştaki işlevini ve gelişim yönünü doğru bir şekilde tanımlamazsak, zırhlı kuvvetleri başarılı şekilde inşa etmemiz mümkün olmaz” ifadelerini kullandı.
Yeni üretim talimatı
Tankların yanı sıra kundak motorlu topçu sistemlerinin de önemine dikkat çeken Kim Jong-Un, bu alandaki üretim kapasitesinin artırılması talimatını verdi. Kuzey Kore’nin askeri kapasitesini modernize etme hedefi doğrultusunda, tank ve topçu sistemlerinin teknolojik altyapısı da güncellenmeye devam edecek.