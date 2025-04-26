Kuzey Kore, 5 bin tonluk yeni savaş gemisini denize indirdi

Kuzey Kore, ordusunun 93’üncü kuruluş yıl dönümünü Nampho Tersanesi’nde düzenlenen görkemli bir törenle kutladı. Ülkenin savunma sanayisindeki yeni adımı olarak nitelendirilen 5 bin tonluk çok amaçlı savaş gemisi, üst düzey askeri yetkililerin ve devlet görevlilerinin katıldığı etkinlikte denize indirildi. Törene Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile kızı Ju-ae de eşlik etti.

Kuzey Kore’de gövde gösterisi

Yeni savaş gemisinin Japon ordusuna karşı savaşan komutan Choe Hyon’un adını taşıdığı açıklandı. Kim Jong-un, gemiyi bizzat inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Konuşmasında, yeni Choe Hyon sınıfı destroyerin deniz egemenliğinin korunmasına katkı sunacağını vurgulayan Kim, “Bu geminin kuruluş yıldönümünde denize indirilmesi tarihi bir anlam taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore‘nin, Kore Yarımadası çevresindeki askeri tehditlere karşı açık deniz operasyon yeteneklerini artırmaya devam edeceğini söyleyen Kim, bölgedeki güvenlik dengesinde aktif rol üstlenmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

ABD ve Güney Kore’ye sert mesaj

Kim Jong-un, ABD ve Güney Kore’nin ortak tatbikatlarına yönelik eleştirilerini de yineledi. Bölgedeki nükleer tehditlere karşı caydırıcı gücü artıracaklarını belirten Kim, “Jeopolitik gelişmelere kararlılıkla yanıt vereceğiz ve gerekli tüm önlemleri alacağız” dedi.

Ayrıca yetkililere, yeni destroyerler, çeşitli tipte askeri gemiler ve nükleer enerjili denizaltılar üretme çalışmalarının hız kesmeden sürdürülmesi talimatı verdi.

Tersanede düzenlenen törenin ardından, katılımcılar için resmi bir kutlama yemeği organize edildi. Denize indirilen savaş gemisinin 2026 yılı başlarında Kuzey Kore donanmasında aktif hizmete alınması bekleniyor.

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