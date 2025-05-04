Hakan Çalhanoğlu’na şok men cezası!

İtalya, futbolda bir skandalla daha çalkalandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NA MAFYAYLA İLİŞKİ SUÇLAMASI

Serie A’da lider Napoli’nin 3 puan gerisinde yer alan İnter’de şok bir gelişme yaşandı.

Futbolistan.net’in haberine göre Milano ekibinde forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu ile takımın teknik direktörü Simone Inzaghi İtalya’daki ‘mafya’ soruşturmasında bir maç men cezası aldı.

VERONA MAÇINI TRİBÜNDEN İZLEDİ!

Simone İnzaghi ve Hakan Çalhanoğlu bu cezanın ardından İnter’in dün Verona’yı 1-0 yendiği karşılaşmayı tribünden izlemek zorunda kaldı.

İtalya’da savcılığın soruşturmasına göre İnter’in taraftar grubu Curva Nord, olası suç faaliyetleri yürütüp mafyayla bağlantıları bulunuyor.

HAKAN, CURVA NORD İLE İLİŞKİSİNİ İTİRAF ETTİ

İddialara göre Hakan Çalhanoğlu, savcılıktaki ifadesinde Curva Nord lideri Marco Ferdico ile ilişkisinin olduğunu kabul etti. Aynı zamanda Türk Milli Takımı kaptanı olan Hakan Çalhanoğlu’na ayrıca 30 bin Euro, Simeone Inzaghi’ye 15 bin Euro, kulüp başkan yardımcısı Javier Zanetti’ye ise 14 bin 500 Euro para cezası verildi.

Hakan Çalhanoğlu, iki yıl daha sözleşmesinin bulunduğu İnter’de bu sezon 41 karşılaşmada 10 gol atıp 5 asistlik performans sergiledi.