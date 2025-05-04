Cemil Önal defalarca “Öldürüleceğim” dedi, infaz edildi

Hollanda’nın Lahey kentinde bir otelin terasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Cemil Önal’ın, daha önce savcılığa defalarca ölüm tehdidi aldığını bildirdiği ortaya çıktı. Hollanda polisi, 1 Mayıs günü Rijswijk Hoevevoorde Oteli’nin açık hava alanında gerçekleştirilen saldırının profesyonel bir infaz olduğunu doğruladı. Görgü tanıkları, saldırganın Önal’a doğrudan yaklaşarak birkaç el ateş ettiğini ve hızla olay yerinden uzaklaştığını aktardı.

“Bu düpedüz bir infazdı”

Otelin müdürü ve görgü tanıkları, yaşananları basına değerlendirdi. Müdür, “Müşteri masada otururken yüzü açık bir adam yaklaştı, doğrudan ateş etti ve kaçtı” ifadelerini kullandı. Olayı gören bir kadın ise “Bu düpedüz bir infazdı” diyerek yaşananın tesadüf olmadığını vurguladı.

Halil Falyalı dosyasının kilit ismi

Cemil Önal’ın, 2022’de KKTC’de suikasta kurban giden Halil Falyalı’nın mali işlerini yöneten isim olduğu biliniyordu. Falyalı’nın ölümünün ardından Önal hakkında arama kararı çıkarılmış, ancak yurtdışına kaçtığı anlaşılmıştı. Aralık 2023’te Hollanda’da yakalanan Önal, ABD ve Hollanda istihbarat birimleriyle iş birliği yaptıktan sonra serbest bırakılmıştı. “Bugün Kıbrıs” haber sitesine verdiği röportajda “Ben bir kara kutuyum, beni susturmak isteyecekler” diyerek infaz endişesini açıkça dile getirmişti.

Cemil Önal cinayetinde siyasi bağlantı ihtimali

Cinayetin ardında yalnızca organize suç değil, siyasi bir tasfiye ihtimali de bulunduğu ifade ediliyor. Önal’ın verdiği 120 sayfalık ifadesinde Türkiye’deki bazı kamu görevlilerine dair kara para ve yolsuzluk iddialarını gündeme getirdiği öne sürüldü. Soruşturma sürerken Hollanda polisi tüm olasılıkların değerlendirildiğini duyurdu.

Cinayet öncesi uyarı yapılmıştı

Gazeteci David Davidson, saldırıdan kısa süre önce Önal ile görüştüğünü ve Önal’ın avukatının savcılığa birçok kez tehditleri bildirdiğini söyledi. Ancak yetkili merciler bu uyarılar hakkında kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Önal’ın koruma altında olduğu dönemde bile böylesi bir infazın gerçekleşmiş olması, güvenlik zafiyetini ve cinayetin ciddiyetini gözler önüne serdi.

Profesyonel suikastçı şüphesi

Tanık ifadelerine göre, saldırgan siyah giyimli, yaklaşık 1.80 boylarında, sakallı ve atletik yapılı bir erkekti. Üç el silah sesi duyulduktan sonra hızla uzaklaştığı bildirildi. Henüz yakalanamayan saldırganın profesyonel bir infazcı olabileceği konuşuluyor.

