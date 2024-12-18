Kongo, Apple’a “Kanlı Maden” suçlamasıyla dava açtı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), teknoloji devi Apple’a “kanlı maden” kullandığı iddiasıyla Fransa ve Belçika’da dava açtı. DRC’nin adalet bakanı adına hareket eden uluslararası avukatlar, Apple’ın, Doğu Kongo’daki silahlı gruplar tarafından kontrol edilen madenlerden elde edilen mineralleri yasadışı yollarla tedarik ettiğini öne sürdü.

3T mineralleri üzerinden suçlama

Suçlamalar, bilgisayar ve telefon üretiminde kullanılan 3T mineralleri (kalay, tantal ve tungsten) etrafında şekilleniyor. Avukatlar, bu minerallerin DRC’deki çatışma bölgelerinden çıkarılarak uluslararası tedarik zincirleri aracılığıyla Apple’ın ürünlerinde kullanıldığını iddia etti. Üç farklı ülkede faaliyet gösteren hukuk firmalarının yaptığı ortak açıklamada, “Bu faaliyetler, milisleri ve terörist grupları finanse ederek şiddet döngüsünü besledi, zorla çocuk işçiliğini teşvik etti ve çevreye zarar verdi” ifadelerine yer verildi.

Apple: Suçlamaları şiddetle reddediyoruz

Davanın açılmasının ardından Apple, suçlamaları “şiddetle reddettiğini” belirten bir açıklama yaptı. Şirket, Doğu Kongo’daki çatışmaların tırmanması üzerine tedarikçilerini uyardıklarını ve bu bölgeden kalay, tantal, tungsten ve altın temin etmeyi askıya aldıklarını belirtti. Apple, “Bölgedeki zorlu durumu kabul ediyoruz ve topluluklara yardım eden kuruluşlara desteğimizi artırdık” ifadelerini kullandı.

Kongo’nun ilk yasal hamlesi

Davayı yöneten avukatlardan ABD merkezli Robert Amsterdam, bu davanın Kongo’nun büyük bir teknoloji şirketine karşı açtığı “ilk yasal hamle” olduğunu söyledi. Amsterdam, davayı “yargısal eylemlerin ilk dalgası” olarak nitelendirdi. Bu gelişme, Kongo hükümetinin, uluslararası büyük şirketlere karşı hukuk mücadelesi başlatma kararlılığını gösteriyor.

Çatışma bölgesinden kaçırılan madenler

Doğu Kongo, dünyanın en zengin mineral yataklarından birine sahip olmasına rağmen, aynı zamanda şiddetin ve insani krizlerin merkezinde yer alıyor. Birleşmiş Milletler ve insan hakları örgütlerine göre, bölgede 100’den fazla silahlı grup madenleri kontrol etmek için mücadele veriyor. Madenlerin bir kısmının sınırdan komşu ülke Ruanda’ya kaçırıldığı ve burada uluslararası tedarik zincirine sokulduğu belirtiliyor. Ruanda hükümeti ise bu iddiaları defalarca reddetti.

Tüketiciyi yanıltma iddiası

Avukatlar, Apple’ı ayrıca “tüketicileri yanıltan ticari uygulamalarda” bulunmakla suçladı. Şirketin, tedarik zincirlerinin temiz olduğuna dair kamuoyunu yanlış bilgilendirdiği iddia edildi. Ancak bu iddiaların detaylarına ilişkin henüz somut bir kanıt sunulmadı.

Apple’a yönelik suçlamalar ilk değil

Bu, Apple’ın ilk kez bu tür suçlamalarla karşı karşıya kalışı değil. Daha önce de Apple, Tesla, Microsoft ve Dell, Kongo’daki madenlerden elde edilen malzemelerin tedarikinde zorla çalıştırılan çocuk işçiliği iddialarıyla gündeme gelmişti. Bu davalar, teknoloji devlerinin tedarik zincirlerinde daha şeffaf olmaları yönünde baskılara neden olmuştu.

Birleşmiş Milletler gündeminde

Apple’a karşı açılan dava, büyük teknoloji şirketlerinin küresel tedarik zincirlerinde etik standartların sağlanması konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Avukatlar, “kanlı madenlerin” elektronik cihazlarda kullanılmasını engellemek için uluslararası toplumun daha güçlü denetim mekanizmaları getirmesi gerektiğini savunuyor.

Bu yasal süreç, Fransa ve Belçika’daki savcıların davaya ilişkin yeterli kanıt bulunup bulunmadığını değerlendirmesiyle devam edecek. Mahkemelerin, Apple’a yönelik cezai soruşturma başlatıp başlatmayacağı henüz net değil.

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