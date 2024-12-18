Rus General Kirillov’a bombalı suikast: Bir Özbekistan vatandaşı gözaltında

Moskova’da Rusya’nın Kimyasal, Biyolojik ve Radyasyon Koruma Kuvvetleri’nin başındaki Korgeneral Igor Kirillov, evinin önünde düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Saldırının ardından Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 29 yaşındaki bir Özbekistan vatandaşını gözaltına aldı. Suikastın arkasında Ukrayna istihbaratının olduğu öne sürüldü.

Patlayıcı scootera yerleştirildi

Olay, Moskova’nın güneydoğusundaki bir apartman girişinde meydana geldi. FSB’nin açıklamasına göre, saldırgan, el yapımı patlayıcıyı bir elektrikli scooter’a yerleştirdi ve Kirillov’un yaşadığı apartmanın önüne bıraktı. Daha sonra bir araç kiralayarak Kirillov’un evini gözetledi. Aracın ön paneline yerleştirdiği bir kamera ile görüntüleri Ukrayna’nın Dnipro kentindeki “kontrolörlerine” canlı olarak iletti.

Kirillov apartmandan çıktığında, Ukrayna’daki bağlantısının talimatıyla patlayıcı uzaktan infilak ettirildi. Patlama sonucu apartmanın girişinde ağır hasar meydana gelirken, duvarlarda yanık izleri oluştu ve çok sayıda pencere camı patladı. Olay yerinde iki ceset torbası görüntülendi.

100 bin dolar ve AB’ye göç vaadi

FSB, zanlının sorgulama sırasında suçunu itiraf ettiğini ve saldırıyı Ukrayna istihbaratının yönlendirmesiyle gerçekleştirdiğini belirtti. Zanlı, kendisine 100 bin dolar ve Avrupa Birliği’ne göç etme izni teklif edildiğini söyledi. FSB’nin yayınladığı videoda, kelepçeli bir adamın kamera karşısında itiraflarda bulunduğu görüldü.

Rusya: Terör eylemi

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), saldırının bir “terör eylemi” olarak değerlendirildiğini açıkladı. Suikasttan sorumlu olan kişilerin adalet önünde hesap vereceği vurgulandı. Rus Dışişleri Bakanlığı da suikastı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi gündemine taşıyacaklarını duyurdu.

Ukrayna: Kirillov meşru hedef

Ukrayna kaynakları ise Kirillov’u “meşru hedef” olarak nitelendirdi. Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Kirillov’un kimyasal silah kullanımından sorumlu olduğunu ve bu nedenle yargılanması gerektiğini savundu. Ukrayna, 54 yaşındaki generalin, yasaklı kimyasal silahların toplu kullanımını yönettiği gerekçesiyle bir gün önce hakkında gıyaben dava açmıştı.

Rusya suçlamaları reddediyor

Rusya, Ukrayna’nın Kirillov’a yönelttiği suçlamaları reddetti. Moskova, 2017 yılında tüm kimyasal silah stoklarını imha ettiğini ve uluslararası denetimden geçtiğini belirtti. Ancak, Ukrayna ve Birleşik Krallık, Rusya’yı Ukrayna savaşında kimyasal silah kullanmakla suçlamıştı.

En üst rütbeli kayıp

Korgeneral Igor Kirillov, Ukrayna savaşı başladığından bu yana Rusya topraklarında suikaste uğrayan en üst düzey askeri yetkili oldu. Kirillov, Ukrayna savaşında kimyasal silahların kullanımıyla suçlanan bir isimdi. Bu nedenle İngiltere, Kirillov’a yaptırım uygulamıştı.

Rusya’nın suikastın faillerini bulma ve cezalandırma konusunda kararlı olduğu belirtilirken, bu olay, Moskova’daki askeri figürlere yönelik saldırılardaki artışın bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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