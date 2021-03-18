Kremlin’den Biden’a cevap geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Vladimir Putin hakkında önce gün ‘katil’ yorumunda bulundu. Biden’ın açıklamasına yanıt gecikmedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, ABD Başkanı Joe Biden’a cevap verdi. Kremlin’den yapılan açıklara, “Biden’in Putin’e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden’in Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor Moskova bunu hesaba katacak. ABD’ye yönelik yaklaşımlarımızı analiz edeceğiz” denildi.

ABD Başkanı Biden: Putin bir katil

Joe Biden kimdir?