Türkiye hızla yaşlanıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili 2020 yılı istatistiklerini açıkladı. Yaşlıların nüfusa oranının son beş yılda yüzde 22,5 arttığına işaret edilen raporda 65 yaş üstü kişi sayısının 2015’te 6 milyon 495 bin 239 olduğu ve bu sayının 2020’de 7 milyon 953 bin 555’e çıktığı kaydedildi.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise son beş yılda yüzde 8,2’den yüzde 9,5’e yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10’u geçmesinin nüfusun yaşlanma göstergesi olduğuna işaret ediliyor.

Yaşlanma devam edecek

TÜİK’in nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında yüzde 11, 2030’da yüzde 12,9, 2040’ta yüzde 16,3, 2060 yılında yüzde 22,6 ve 2080’de yüzde 25,6 olacağı öngörülüyor.

“Yaşlı” nüfusun yüzde 63,8’lik çoğunluğu 65-74 yaş grubunda yer alırken 85 yaş üstü vatandaşların bu gruptaki oranı yüzde 8,4 olarak kaydedildi. 100 yaş ve üzerindeki 5 bin 780 kişinin yaşlı nüfustaki oranı ise yüzde 0,1 oldu.

Türkiye’de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak kaydedilirken bu süre erkeklerde 16,3 yıl, kadınlarda 19,6 yıl oldu. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 11 yıl iken 85 yaşında 6 yıl oldu.

En “yaşlı” ve en “genç” iller

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2020 yılında yüzde 19,8’lik oranla Sinop oldu. Sinop’u yüzde 18,6 ile Kastamonu ve yüzde 17,1 ile Artvin izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,4 ile Şırnak oldu. Şırnak’ı yüzde 3,6 ile Hakkari ve yüzde 4 ile Şanlıurfa izledi.

Okuma-yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 2015 yılında yüzde 21,9 iken 2019 yılında yüzde 16,9’a geriledi. Eğitim durumuna göre yaşlı nüfusta yükseköğretim mezunlarının oranı 2015’teki yüzde 5,4’ten 2019’da yüzde 7’ye yükseldi.

Gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlarına göre yaşlı nüfusta yoksulluk oranı, 2015 yılındaki yüzde 18,3’ten 2019’da yüzde 14,2’ye düştü.

Ölüm nedenlerinde dolaşım hastalıkları başı çekiyor

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre, 2019 yılında ölen yaşlıların yüzde 41,5’i dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetti. Bu hastalığı ikinci sırada yüzde 15,3 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ile solunum sistemi hastalıkları, üçüncü sırada ise yüzde 5,3 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları takip etti.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, cinsiyetler arası en önemli farkın iyi huylu ve kötü huylu tümörlerde olduğu görüldü. İyi ve kötü huylu tümörler nedeniyle hayatını kaybeden yaşlı erkeklerin oranı yüzde 20 iken yaşlı kadınların oranı yüzde 10,7 oldu.

Kadınlar erkeklerden, yaşlılar gençlerden daha mutlu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre, mutlu olduğunu beyan eden 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin oranı 2020 yılında yüzde 48,2 iken bu oran 65 ve daha yukarı yaştaki bireylerde yüzde 57,7 olarak kaydedildi. Yaşlı bireylerin genel mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde, 2020 yılında erkeklerin yüzde 56,1’i, kadınların ise yüzde 59,0’ı mutlu olduğunu beyan etti.

İnternet kullanımında baş döndürücü artış

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, internet kullanan 65-74 yaş grubundaki bireylerin oranı 2015 yılında yüzde 5,6 iken bu oran 2020 yılında yüzde 27,1’e yükseldi. İnternet kullanan yaşlı bireyler cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerin oranı yüzde 34,9, kadınların oranı yüzde 20,4 çıktı.

Almanya dünyada en “yaşlı” üçüncü ülke

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 66’ncı sırada yer aldı. 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 kişi, yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin ediliyor. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla yüzde 33,5 ile Monako, yüzde 28,5 ile Japonya ve yüzde 22,9 ile Almanya oldu.

Türkiye yüzde 9,5’lik oranla dünya ortalamasında yer alırken en az yaşlı nüfusa sahip ülkeler sırasıyla Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Angola oldu.