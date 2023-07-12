ABD Denizaltısı Guantanamo Körfezinde! Küba’dan Sert Tepki

Küba, Guantanamo Körfezi’ndeki ABD nükleer denizaltısını protesto etti. Nükleer enerjiyle çalışan bir ABD Donanması denizaltısı Guantanamo Körfezinde.

Havana yönetimi Küba’nın doğu kıyısındaki Guantanamo Körfezi’nde bir ABD nükleer denizaltısının varlığını protesto etti.

Küba Dışişleri Bakanlığı İngilizce yaptığı açıklamada, nükleer enerjili bir denizaltının 5 Temmuz’da Guantanamo Körfezi’ne varmasına “şiddetle karşı çıktığını” söyledi. Buna göre denizaltı, 8 Temmuz’a kadar oradaki ABD deniz üssünde kaldı.

Açıklamada, olayın “siyasi veya stratejik amaçları bilinmeyen ABD tarafından kışkırtıcı bir hamle” olduğu belirtildi. Bakanlık, yakınlardaki Karayip Denizi’nde ABD nükleer enerjili denizaltılarının “varlığı tehlikesi” konusunda uyarıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller, ABD Savunma Bakanlığı’na atıfta bulunarak, “Uluslararası hukuk uyarınca uygun olan yerlerde askeri varlıklarımızı sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

Guantanamo Körfezi’ndeki ABD deniz üssü, ABD’nin 11 Eylül 2001’de New York ve Washington’daki terör saldırılarından sonra kurduğu Guantanamo gözaltı merkezine de ev sahipliği yapıyor.

Küba her zaman dünya güçlerinin odağında

Küba’nın protestosu, Küba ile Rusya arasındaki yakın ilişkileri de akıllara getiriyor. Rusya ve Küba arasında ikili projeler ve üst düzey resmi ziyaretler bir miktar arttı.

Soğuk Savaş sırasında, o zamanki Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri hakkında casusluk yapmak için Küba’da üs kurmuştu.

Sovyetler Birliği 1962’de Küba’ya nükleer füzeler yerleştirdiğinde, Soğuk Savaş’ın en tehlikeli krizlerinden biri yaşanmış, sonuç olarak Moskova füzeleri geri çekmişti.

Haziran ayında Çin’in Karayip adasında özellikle ABD’nin gözetlenebileceği bir dinleme istasyonunu finanse etmek istediği öğrenildi.

Çin Halk Cumhuriyeti bu nedenle projeye birkaç milyar ABD doları yatırım yapmaya hazır. ABD istihbarat yetkililerine göre, sistem güneydoğu Amerika Birleşik Devletleri’ndeki nakliye trafiğini ve iletişimi engelleyebilir. Washington daha sonra söylentiyi yalanladı.

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