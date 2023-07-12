Milan Kundera 94 Yaşında Hayatını Kaybetti

Çekya basını, yazar Milan Kundera’nın 94 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yazar Milan Kundera öldü.

Reuters haber ajansının haberine göre “Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği” kitabının yazarı Kundera’nın yaşamını yitirdiğini Çekya kamu yayıncısı Çek Televizyonu duyurdu.

Moravya Kütüphanesi (MZK) Sözcüsü Anna Mrazova, “Milan Kundera, uzun süren bir hastalığın ardından dün Paris’te yaşamını yitirdi” açıklamasını yaptı. Kundera’nın Fransa’daki yayıncısı Gallimard da yazarın 11 Temmuz Salı günü öldüğünü doğruladı.

1929’da Çekoslovakya’nın Moravya bölgesindeki Brno şehrinde doğan Kundera, 1975 yılında Fransa’ya göç etmişti.

Milan Kundera Sinema ve Müzikle de Uğraştı

İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra parasını işçi ve caz müzisyeni olarak kazandı. Ancak daha sonra, 1948’de liseyi bitirdi.

Daha sonra komünist partiye katıldı ve Prag’daki Charles Üniversitesi’nde müzik ve edebiyat okumaya başladı.

O zamanlar CSSR olan Komünist Parti, 1970’te Kundera’yı kendi saflarından dışlamıştı ve kısa bir süre sonra da yayın yapması yasaklandı. 1975’te çıkış vizesi aldı ve Fransa’ya taşındı. 1981’de Fransız vatandaşlığını aldı.

1981 yılında Fransız vatandaşlığına geçen Kundera “Gülüşün ve Unutuşun Kitabı”nın yayınlanmasının ardından Çekoslovak hükümeti tarafından vatandaşlıktan çıkarılmıştı.

Yazdığı 15 kitapla sayısız ödül alan Kundera uzun yıllar müzik ve sinemayla da profesyonel olarak uğraştı.

Çekya’nın en zengin iş insanı Petr Kellner vefat etti

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

