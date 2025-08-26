Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tehdit

Kuzey Kore Genelkurmay Başkanlığı, ABD ve Güney Kore’nin her yıl düzenlediği Ulchi Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, tatbikatın savunma amaçlı olduğu yönündeki iddialar “yüzsüzlük” olarak nitelendirildi ve Pyongyang’ın topraklarını işgal etmeyi hedefleyen “provokatif bir savaş provası” olduğu savunuldu. Açıklamada, Washington-Seul ittifakına gözdağı verilerek, tatbikatların sürmesi halinde “ağır bir bedel ödeneceği” vurgulandı.

Tatbikatın amacı tartışma konusu

Kuzey Kore Genelkurmay Başkan Yardımcısı Kim Yong Bok, ABD’nin tatbikatı caydırıcılık hamlesi olarak tanımlamasını “dünya kamuoyunu kandırma çabası” olarak yorumladı. Açıklamada, Güney Kore’deki ABD üslerine konuşlandırılan 10’dan fazla F-35 savaş uçağı örnek gösterilerek, tatbikatın “gerçek bir savaş hazırlığı” olduğu ileri sürüldü.

Kuzey Kore: Nükleer tehditlerin asıl faili ABD

Açıklamada, tatbikatlarda uzun süredir Kuzey Kore’ye yönelik önleyici nükleer saldırı eğitimlerinin yapıldığı belirtilerek, “Bu gerçek, insanlığı nükleer silahlarla tehdit eden asıl suçlunun ABD olduğunu gösteriyor” denildi.

Pyongyang’dan gözdağı

ABD ve Güney Kore’nin ortak tatbikatının bölgesel güvenliği tehlikeye attığı savunulan açıklamada, “Egemen bir devletin çıkarlarını kelime oyunlarıyla çarpıtmak Yankee tarzı kibir ve arsızlıktır. Gelişmeleri dikkatle izliyoruz ve her türlü tehdide karşı koymaya hazırız” ifadeleri kullanıldı.

Zamanlama dikkat çekti

Kuzey Kore’nin bu sert açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung’un Washington’daki zirvesinin hemen ardından geldi. Trump zirve öncesinde, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile bu yıl içinde yeniden görüşmek istediğini dile getirmişti.