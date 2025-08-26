İsrail’in Nasser Hastanesi’ne saldırısında 20’den fazla kişi öldü

Gazze’de 22 aydır süren savaşın en kanlı saldırılarından biri yaşandı. Yerel sağlık yetkililerinin açıklamasına göre İsrail, Nasser Hastanesi’ni hedef aldı. İlk bombardımanda bir Reuters muhabiri yaşamını yitirirken, olaya müdahale etmek için koşan gazeteciler ve sağlık ekipleri ikinci saldırının hedefi oldu. En az 20 kişi hayatını kaybetti, 80’den fazla kişi yaralandı. Ölenler arasında Associated Press için çalışan 33 yaşındaki Mariam Dagga da bulunuyor.

İsrail gazetecileri hedef aldı

İkinci saldırıda, basın yelekleriyle olay yerine çıkan gazeteciler ve kurtarma ekipleri hastane merdiveninde vuruldu. O anlar bölgedeki televizyon kameralarına yansıdı. Al Jazeera, Reuters ve Middle East Eye adına çalışan serbest gazeteciler de yaşamını yitirenler arasında.

İsrail’den “trajik hata” açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ofisi, saldırıyı “trajik bir mishap” olarak nitelendirerek ordu içinde soruşturma başlatıldığını duyurdu. İsrail medyası, hedef alınan noktanın Hamas’a ait bir gözetleme kamerası sanıldığını yazdı.

Uluslararası tepkiler

AP ve Reuters, ortak açıklamayla saldırıya sert tepki göstererek İsrail’den hesap sordu. Uluslararası Basın Derneği, “gazetecilerin hedef alınmasının durdurulması” çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler, İngiltere ve Fransa saldırıyı kınadı. ABD Başkanı Donald Trump ise “mutlu olmadığını” belirterek, bölgede “sonuç getirecek gelişmeler” beklentisini dile getirdi.

Hastaneler savaşın ortasında

Gazze’deki hastaneler, yoğun bombardıman ve ilaç eksikliği nedeniyle uzun süredir kapasitesinin üzerinde hizmet veriyor. İngiliz bir doktor saldırı anını, “Mutlak bir kaos, korku ve şok sahnesi” sözleriyle tanımladı.