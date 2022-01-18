Kuzey Kore bu sabah iki balistik füze denemesi daha yaptı.

Euronews’ün haberine göre Japonya ve Güney Kore’den yapılan açıklamalarda Kuzey Kore’nin bu sabah iki balistik füze denemesi yaptığı duyuruldu.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, Kuzey Kore’nin yerel saatle 08.49 ile 08.52’de iki ayrı balistik füze fırlattığını açıkladı.

Bakan Kişi, maksimum 50 kilometre irtifada 300 kilometre seyrettiği tahmin edilen füzelerin denize düştüğünü belirtti.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Kuzey Kore’den fırlatılan balistik füzelerin kısa menzilli olmasının muhtemel olduğunu açıkladı.

Güney Kore Genelkurmayı Başkanlığı’nın açıklamasına göre, füzeler Pyongyang Havalimanı’nın bulunduğu Sunan bölgesinden fırlatıldı. Dörder dakika ara ile ateşlenen füzeler 42 kilometre yükseklikte 380 kilometre mesafe kat ettikten sonra denize düştü.

Son fırlatılan füzelerle, Kuzey Kore yılbaşından beri 4. füze denemesini yapmış oldu.