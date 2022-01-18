Kazakistan’da çıkan olaylarda 225 kişi hayatını kaybetti

Kazakistan Başsavcılığı Cezai Kovuşturma Dairesi Başkanı Serik Şalabayev düzenlediği basın toplantısında ülkede yaşanan gösterilerde 225 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hayatını kaybedenlerin arasında 19 güvenlik görevlisinin ve sivillerinde olduğunu kaydeden Şalabayev, yaralılardan 175’inin hastanede hayatını kaybettiğini ve 1815’i ayakta, 863 yatarak tedavi olan hastalardan 598’inin taburcu olduğunu bildirdi.

Olaylarda 3393’ü güvenlik güçleri olmak üzere toplam 4578 kişinin yaralandığını bildiren Şalabayev, savcılığın incelemelerinin devam ettiğini ve bu yüzden olaylarda hayatını kaybeden teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü vurguladı.



Gösterilere 50 bin kişi katıldı

4 Ocak’ta 11 bölgede izinsiz gösterilerin devam ettiğini ve 37 bin kişin gösterilere katıldığını açıklayan Şalabayev, Almatı ve Çimkent şehrinde silahlı ve şiddet gösterilerinin başladığını bildirdi. 5 Ocak günü aynı şekilde 11 bölgede devam eden gösterilere 50 binden fazla kişinin katıldığını teröristlerin Almatı şehir valiliği binası ve Almatı Uluslararası Havalimanı’nı ele geçirdiğini kaydeden Şalabayev, terör saldırılarının bir merkezden kordine edildiğini ve bu koordinasyonu engellemek için internetin kesildiğini vurguladı.

546 dava açıldı

Yaşanan gösterilerde güvenlik güçlerine ve sivil halkı hedef alan şiddet olaylarına karışanlara yönelik 44 terör, 34 ayaklanma ve 15 cinayet olmak üzere toplam 546 ceza davasının başlatıldığını açıklayan Şalabayev, 672 tutuksuz yargılanmak üzere mahkemeye sevk edilen zanlılardan 446’sının mahkeme kararıyla gözaltına alındığını ve 100’den fazla kişinin de tutuklama gerekçesi olmadığından serbest bırakıldığını kaydetti.

3 Bölgede terör seviyesi hala Kırmızı durumda

Almatı şehri, Almatı Eyaleti ve Jambıl Eyaleti’nde terör tehlikesinin hala kritik ‘Kırmızı’ seviyede olduğunu açıklayan Ulusal Güvenlik Komitesi basın servisi, bu bölgelerde terörle mücadele operasyonlarının devam ettiğini halkın güvenlik kuvvetlerinin çalışmalarına anlayışla yaklaşmalarını istedi.